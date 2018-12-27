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Бой Головкин - "Канело" признан лучшим поединком 2018 года

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Бой Головкин - "Канело" признан лучшим поединком 2018 года
Фото: sports.kz
Другими номинантами на данную награду были бои Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, Оскар Вальдес — Скотт Куигг и Алекс Сауседо — Леонардо Заппавинья.

Ведущие и эксперты испаноязычной версии авторитетного телеканала ESPN в эфире шоу A Los Golpes обнародовали победителя в номинации "Бой года-2018", сообщает Sports.kz.

Лучшим поединком прошедших 12 месяцев стал второй бой Геннадий Головкин — Сауль "Канело" Альварес, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и завершился победой мексиканского боксера решением большинства судей. Это поражение стало для GGG первым за его профессиональную карьеру.

Другими номинантами на данную награду были бои Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, Оскар Вальдес — Скотт Куигг и Алекс Сауседо — Леонардо Заппавинья.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Марс (Посетители) Сегодня, 15:35
Чёт на фото пояса не на том человеке
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:19
ну еще бы. команда де ла хоййи сделала то, за что имеет такие бабки.
жаль, что именно Гена стал их жертвой.
но надо понимать, это все таки шоу. сам бокс в нём только лишь одна из множества составляющих.
 
 

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