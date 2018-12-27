Бой Головкин - "Канело" признан лучшим поединком 2018 года

Другими номинантами на данную награду были бои Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, Оскар Вальдес — Скотт Куигг и Алекс Сауседо — Леонардо Заппавинья.



Ведущие и эксперты испаноязычной версии авторитетного телеканала ESPN в эфире шоу A Los Golpes обнародовали победителя в номинации "Бой года-2018", сообщает Sports.kz.



Лучшим поединком прошедших 12 месяцев стал второй бой Геннадий Головкин — Сауль "Канело" Альварес, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и завершился победой мексиканского боксера решением большинства судей. Это поражение стало для GGG первым за его профессиональную карьеру.



Другими номинантами на данную награду были бои Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, Оскар Вальдес — Скотт Куигг и Алекс Сауседо — Леонардо Заппавинья.