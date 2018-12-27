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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Курс доллара подскочил почти до 376 тенге на KASE

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Курс доллара подскочил почти до 376 тенге на KASE
Фото: novostipmr.com
На Казахстанской фондовой бирже закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. В торгах приняли участие 23 банка, передает Today.kz со ссылкой на KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара составил 375,99 тенге при объеме торгов 88 500 тысяч долларов.

Средневзвешенный курс евро составил 426,70 тенге при объеме торгов 100 тысяч евро.
По российскому рублю средневзвешенный курс составил 5,47 тенге при объеме торгов 21 300 тысяч рублей.

Средний курс китайского юаня на KASE составил 54,72 тенге при объеме торгов 1 050 тысяч юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 375,15 тенге, суммарный объем торгов – 155 500 тысяч долларов

Средневзвешенный курс рубля России по итогам двух сессий составил 5,45 тенге, суммарный объем торгов – 46 300 тысяч рублей.

Напомним, утром 27 декабря американская валюта в среднем торговалась на бирже по 374,04 тенге.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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