Доступ к порталу госзакупок станет платным с 1 января 2019 года

Стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора.



Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора" с 1 января 2019 года услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок будет оказываться потенциальным поставщикам на платной основе, передаёт корреспондент BNews.kz.



Как сообщается на сайте goszakup.gov.kz, доступ на веб-портал государственных закупок будет обеспечен потенциальным поставщикам после заключения соответствующего договора и оплаты.



На сайте также представлены условия и порядок заключения договора и оплаты (стоимость услуги, реквизиты для внесения платежей и т.д.).



Стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора. Так, 1 МРП (2 525 тенге) в год – до одного миллиона тенге, 10 МРП (25 250 тенге) в год - до 10 млн тенге, 20 МРП (50 500 тенге) в год до 100 млн тенге и 60 (151 500 тенге) МРП в год - до одного млрд тенге.