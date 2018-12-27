Доступ к порталу госзакупок станет платным с 1 января 2019 года

Стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора.
Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора" с 1 января 2019 года услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок будет оказываться потенциальным поставщикам на платной основе, передаёт корреспондент BNews.kz.
Как сообщается на сайте goszakup.gov.kz, доступ на веб-портал государственных закупок будет обеспечен потенциальным поставщикам после заключения соответствующего договора и оплаты.
На сайте также представлены условия и порядок заключения договора и оплаты (стоимость услуги, реквизиты для внесения платежей и т.д.).
Стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора. Так, 1 МРП (2 525 тенге) в год – до одного миллиона тенге, 10 МРП (25 250 тенге) в год - до 10 млн тенге, 20 МРП (50 500 тенге) в год до 100 млн тенге и 60 (151 500 тенге) МРП в год - до одного млрд тенге.
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