Досмотр усилят в аэропортах Казахстана в новогодние праздники

Это позволит повысить защищенность объектов от актов незаконного вмешательства, пояснили в КГА.



В связи с предстоящими новогодними праздничными днями усиливаются меры по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах, авиакомпаниях и на объектах РГП "Казаэронавигация", передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.



Усиление мер безопасности продлится с 29 декабря по 2 января.

В частности, в аэропортах на праздничные дни для быстрого реагирования и предоставления информации при возникновении чрезвычайных ситуаций и авиационных событий назначены оперативные дежурные .



"Будет обеспечен усиленный контроль за проведением досмотра пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты. Усиливаются меры по досмотру почтовых отправлений, грузов, бортового питания и бортовых припасов. Обеспечивается усиленный контроль системой видеонаблюдения и частое патрулирование пассажирского терминала аэропорта. Увеличивается до 20 процентов выборочный ручной досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, на всех рейсов. Будут осуществляться иные меры безопасности", – говорится в сообщении.



В КГА пояснили, что реализация мер по обеспечению авиационной безопасности позволит повысить защищенность объектов гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.



С учетом этого, авиапассажирам необходимо с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и заблаговременно прибывать на свои рейсы.