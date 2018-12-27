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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане появятся помощники акимов по вопросам обороны

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 19:53
В Казахстане появятся помощники акимов по вопросам обороны
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Глава государства Нурсултан Назарбаев постановил ввести должность помощника акима по вопросам военной безопасности и обороны в реестр должностей политических и административных госслужащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Внести в указ Президента от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении реестра должностей политических и административных государственных служащих" следующее дополнение:

в реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным указом:

в главе "2. Административные государственные должности":

в разделе "Корпус Б":

в категории D-2 группа категорий D:

после строки "Член ревизионной комиссии" дополнить строкой следующего содержания:

"Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 23:09
От кого оборонятся они будут? lol
 
 

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