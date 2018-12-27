В Казахстане появятся помощники акимов по вопросам обороны

Глава государства Нурсултан Назарбаев постановил ввести должность помощника акима по вопросам военной безопасности и обороны в реестр должностей политических и административных госслужащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Внести в указ Президента от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении реестра должностей политических и административных государственных служащих" следующее дополнение:



в реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным указом:



в главе "2. Административные государственные должности":



в разделе "Корпус Б":



в категории D-2 группа категорий D:



после строки "Член ревизионной комиссии" дополнить строкой следующего содержания:



"Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.