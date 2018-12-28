"Крик души" учительницы из Усть-Каменогорска всколыхнул соцсети

Открытое письмо учителя начальной школы СШ № 39 Усть-Каменогорска Оксаны Александровой всколыхнул соцсети. Учителя передают друг другу письмо по WhatsApp, переживают за судьбу женщины, осмелившейся выразить мнение многих представителей этой профессии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Открытое письмо содержит ряд предложений в готовящийся закон "О статусе педагога". Предложения эти кому-то могут показаться спорными. Как отмечает издание, выступлением педагога недовольны многие представители руководящих структур образования.



"Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я работаю учителем начальных классов общеобразовательной школы КГУ "Средняя школа № 39" акимата города Усть-Каменогорска. Стаж работы 28 лет. Мне 48 лет. Высшая категория высшего уровня квалификации. Участник апробации обновленного содержания образования. Имею грамоту Министра образования Республики Казахстан за большой вклад в образование страны. Я очень люблю свою профессию.



Очень хорошо, что в нашей стране заинтересовались повышением статуса педагога. Этому много причин. Не буду их рассматривать, так как всем они известны. Я очень хочу, чтобы это письмо прочитали высоко компетентные специалисты образования, сотрудники МОН, курирующие начальную школу.



Что может повысить статус педагога? (Применяю эти предложения к себе, так как считаю, что имею право)



1. Адекватная самооценка педагога. Иногда даже и завышенная. Современный педагог систематически, ежедневно подвергается стрессам, нападкам, агрессии, оскорблениям со стороны неадекватных родителей, детей, администрации школы, Гороо и других контролирующих органов. Кто может повысить эту самооценку? Конечно же сам педагог - скажете Вы и будете правы. Однако учитель не чувствует себя защищенным человеком со своим мнением, внутренним миром, хобби, интересами. Его некому защищать. Все только контролируют и ругают. У школьников есть много защитников их интересов - родители, завучи, соц.работники, психологи и другие органы. Родители тоже защищены от негатива. Администрация школы, Гороо, Департамент образования в защите особо не нуждаются. Рассмотрим учителя. Кто его защитит? Никто. Нет ни одного органа по защите педагога от агрессии и негатива. Это самое незащищенное существо в сфере образования. Именно существо, так как человеком назвать его в такие моменты нельзя. Знаете, это бывает у животных. Когда они видят какого-либо слабого сородича, то накидываются на него и добивают. Похожая ситуация с учителями. Невоспитанные родители и их дети, грубая администрация и т. д. Профсоюзы не работают. Там работают пресмыкающиеся, которые молчат и не защищают интересы педагогов. Поэтому сейчас вы можете наблюдать массовый выход педагогов из профсоюзов. Именно поэтому молодые педагоги не задерживаются в школе на много лет. Год-два и прощайте!



В любом конфликте виноват учитель. Так считают все. Все, кроме самих педагогов. В каждой школе есть два психолога, которые работают с детьми в любой ситуации. А кто будет работать с нами? Хотите знать, что у учителей бывают суицидальные мысли, чтобы хоть как-то привлечь внимание к учителям - их забитости, их загнанности, безысходности. И я уверена, что не одна с такими мыслями. Очень много педагогов уходит из сферы образования из-за нападок родителей, которые считают себя умнее, грамотнее и воспитаннее педагогов. Учителям в дневники писать замечания нельзя, так как это не нравится родителям детей и разрушает детскую психику. Родителям не нравится, что учитель пишет замечания красной пастой. Они жалуются в Гороо, Департамент, акимат. А оттуда руками администрации школы карающий меч терзает учителя. И опять виноват учитель. Виноват в том, что родители не воспитывают детей, что родители не контролируют выполнение домашних заданий, что ребенок не может собрать школьный портфель и приготовиться к занятиям.



Предлагаю:



ввести единицу психолога для учителей в каждую школу. Проводить тренинги, беседы, релаксирующие моменты и т. д. Должны быть созданы комитеты по защите педагогов; категорически запретить родителям вмешиваться в учебный процесс; ввести контроль за выполнением родителями их обязанностей по отношению к их детям.



2. Свободное время педагогов. Свободного времени у педагогов нет, так как мы тратим его на проверку тетрадей, разработку и проверку формативных и суммативных работ, экскурсии с детьми в музеи, театры и т. п., субботники, организацию и проведение выборов, подготовку конспектов и презентаций к урокам. Очень много времени мы проводим за никому не нужными отчетами, сбором сведений для вышестоящих органов и т. д. Если наша страна перешла в цифровой режим, то можно спросить: почему учителя до сих пор сдают бумажные отчеты параллельно с электронными? Каждый завуч требует свой отчет. Те же цифры и анализ, только в другой таблице! Бред! С введением электронного дневника все эти цифры каждый завуч может взять оттуда: посещаемость, успеваемость, состав семьи, сведения о родителях и т. д. Зачем учитель создает новые таблицы, нам непонятно. Ведь созданы же такие организации, как ЦОН. Все данные о людях внесены в электронные хранилища. Почему же образование до сих пор живет в каменном веке?



Следующий вопрос, который волнует: почему учителю не оплачивается время подготовки к урокам, внеклассная работа с коллективом учеников и т. д.? Для учителя это по-прежнему рабочее время, только за пределами школы. Я не могу, выходя из школы, забыть про нее, как это делает все работающее население. Потому что мне нужно приготовиться к завтрашним урокам, позвонить родителям некоторых учеников, ответить на звонки родителей, написать объявления родителям и т. д. Таким образом, приходя домой в 19.30, я сажусь за уроки и работаю до 23-24 часов. При этом мне надо приготовить ужин, побыть с семьей, побыть с собой. О последнем и речи не может быть! Утром в 5.40 подъем и в 6.50 еду в школу. Семья меня не видит, новости я не смотрю, ужин не готовлю. Происходит деформация личности практически у всех педагогов.



Теперь о каникулах. Что такое каникулы? Мы все знаем! А вы знаете, что учителя на каникулах устают еще больше, чем в урочное время? Опять бесконечные заседания, совещания, отчеты. Учителю некогда отдохнуть, съездить за город, почитать художественную литературу, побыть с семьей, заняться любимыми делами, спортом. С введением пятидневной рабочей недели все обрадовались. Ура! Два дня выходных! Ничего подобного! В субботу учителя работают на субботниках, различных мероприятиях. На каникулах суббота - тоже полный рабочий день. Одно время нам придумали 40-часовую рабочую неделю на каникулах. И где же тогда разгрузка учителей? А теперь спросите себя - будет ли работать молодой специалист в 22-24 года, не замужем, в школе? Конечно, нет!



Предлагаю:



пятидневную рабочую неделю относить и к деятельности педагогов; в каникулярное время ограничить деятельность педагогов. Дайте им выспаться и набраться сил перед новой четвертью! оплачивать учителю подготовку к урокам во внеурочное время;



3. Контролирующие органы. Вы не задумывались над тем, сколько начальников над головой простого учителя? Давайте посчитаем: завуч начальной школы, завуч по УВР, завуч по ВР, завуч по ОЭР, завуч по социальной работе, директор школы, методисты Гороо, Департамент образования. А Вам не кажется, что слишком много контролирующих органов? Такое впечатление, что учитель работает для них, а не для детей. Дети мешают нам писать и сдавать отчеты, разные бумажки в Гороо, завучам типа "Список детей, умеющих и неумеющих плавать" и т. п. Создается мнение, что эти органы изжили себя с введением обновленного образования. Они не нужны и тянут назад образование. Неужели Вы это не видите? Спросите любого педагога, и он вам скажет то же самое. Вы знаете, что план по воспитательной работе - это мертвый план. Почему? Объясню. С введением обновленного содержания образования каждый учебный год, класс, предмет разделен на разделы. Например, возьму мой 4 класс, участвующий в апробации. Название разделов - "Моя Родина - Казахстан", "Ценности", "Культурное наследие", "Мир профессий", "Природные явления", "Охрана окружающей среды", "Путешествие в космос", "Путешествие в будущее". Вдумайтесь! Разве в каждой теме не отражен воспитательный аспект? Отражен! И на каждом уроке любого предмета мы раскрываем все моменты данного раздела. Зачем создавать воспитательный план из 50 страниц, в котором будут написаны аналогичные темы? Они прописаны в краткосрочных планах у каждого учителя. Опять те же мероприятия, только в другой таблице. Они нужны в папку для завуча по воспитательной работе. И больше никому.



Проанализируйте качественный состав методистов всех контролирующих органов. Это молодые педагоги без стажа, категории и опыта работы в школе. Чему может научить такой специалист, который придет ко мне на урок? Это смешно. Поэтому все методисты не пользуются уважением опытных педагогов, а внушают страх своей некомпетентностью и слепой властью над учителями.



Поговорим о рейтинге школ. Он отнюдь не повышает статус педагога. Каждую четверть завуч и директор сдают отчеты об успеваемости в Гороо. Гороо, в свою очередь, выстраивает рейтинг школ по проценту качества знаний. Цифры идут в Департамент, а оттуда в акимат. Директоров школ вызывают в акимат и начинают прессовать. Зачем? Обновленное содержание образования не предполагает никаких сравнений с другими школами. Это в корне неправильно. Ведь нам же запрещено сравнивать детей. Почему сравнивают школы? Очень много причин не делать этого. Приведу примеры. Школы, находящиеся рядом с обычными общеобразовательными школами, всегда будут иметь более слабый контингент детей. Школы, находящиеся в дальних районах города, будут иметь самый низкий показатель качества знаний, так как именно в этих школах много неблагополучных семей. Рассмотрев только эти 2 причины, можно понять, что рейтинг школ не нужен. Но контролирующим органам надо же что-то делать. Вот и придумывают бесконечные акты контроля. Есть еще такой факт: если родителям ученика не нравится оценка его ребенка за четверть, то он звонит сразу в Гороо, Департамент или акимат и непременно жалуется на учителя. Оттуда поступает звонок в школу и учителя заставляют сменить оценку на более высокую. Таким образом, мы видим, как падает авторитет учителя в глазах ученика, родителя и в глазах самого педагога. Откуда такая власть родителей над педагогом? Оттуда, где их капризам потакают.



Предлагаю:



оптимизировать, максимально сократить количество контролирующих единиц и органов. Таким образом, эти специалисты придут работать в школы учителями. Сократится нехватка специалистов в школах; ограничить создание дублирующих отчетов, планов для контролирующих органов;



запретить рейтинг школ;



прекратить вышестоящим органам идти на поводу прихотей родителей.



4. Достойная зарплата педагога. Заработная плата педагога - одна из больных наших тем. Каждый труд должен вознаграждаться. Обратите внимание, как вознаграждается труд учителя: проверка 50 тетрадей в день, столько же формативных работ, карточек, суммативные работы учеников. Все это оценивается государством в 3500 тенге в месяц. Вы считаете, это нормально? При этом непременно тетради проверяются директором, завучем, которые делают замечания по проверке тетрадей. Мы утрачиваем зрение при этом виде деятельности. Следовательно, этот вид работы должен считаться вредным для здоровья и оплачиваться соответственно высоко.



Руководство классом - 4000 тенге в месяц. В этот вид деятельности входит проверка дневников, проведение мероприятий, классных часов, походы в музеи, театры и т. п., подготовка и проведение родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями и учениками, посещение квартир учеников, субботники и многое другое, что не поддается перечислению. Теперь вы понимаете, почему учителя не хотят брать классное руководство? Всеми силами стараются они не брать класс. Но учителей начальной школы не минует чаша сия. У каждого по одному-два классных руководства, т. к. в школах катастрофически не хватает учителей. Не верьте цифрам СМИ. Они указывают неправильные цифры нехватки учителей. Приведу пример: в нашем городе 47 школ. В каждой школе не хватает от 1 до 6 учителей начальной школы. В среднем возьмем 3 учителя. Умножим на 47. Какое число мы получаем? И такая обстановка в каждом городе. Вот и получите правильную цифру. Все вышеприведенные негативные примеры занижают статус учителя. А нищенская зарплата окончательно опускает учителя на один из самых низких уровней. Сколько получает молодой специалист нашей школы? 54 000 тенге. Вопрос - будет ли она работать в школе с такими требованиями и при такой зарплате? Конечно, нет.



Теперь о ставке педагога. Ставка педагога 18 часов. Давайте посчитаем количество часов педагога 1 класса: грамота 6 часов, математика 4 часа, познание мира 1 час, естествознание 1 час, художественный труд 1 час. Итого 13 часов. Физкультуру, музыку и самопознание ведут специалисты. Следовательно, зарплату учителю не доплатят на 5 часов. За что? Чем он провинился?



Все учителя, работающие в классах по обновленному содержанию образования, к заработной плате получают надбавку от 15 до 20 тысяч тенге. Наша школа является пилотной, работающей в обновленке. И мы, учителя 4 классов, не получаем такой надбавки. Нам объяснили, что про нас забыли. Это про нас, которые апробируют новые учебники, новые программы самыми первыми в Республике. Мы систематически пишем анализ обновленного учебно-методического комплекса, встречаемся с представителями НИШ, МОН, издательствами. Проводим областные и республиканские семинары. И про оплату обновленки для нас забыли? Про нас, на которых смотрят все педагоги страны и ждут от нас самых лучших отзывов для самых лучших учебников. Чтобы им в будущем работать с лучшими из предложенных УМК. Это несправедливо по отношению к педагогам.



И это малая часть описания несправедливой оплаты нелегкого труда педагога.



Предлагаю:



достойно оценивать вредность трудовых условий учителя (зрение, психологическое давление, стрессовые ситуации);



классное руководство должно оплачиваться специальной ставкой, а не 4 000 тенге;



зарплата педагога должна быть высокой;



на каждую параллель классов ввести штатную единицу, помогающую во внеклассной работе, в индивидуальной работе с учениками;



почему бы не ввести помощника учителя, который есть в других странах, на которые ориентируется наше обновленное образование;



необходимо снизить ставку педагога в начальном звене до 14 часов;



учителям, участвующим в апробации обновленного образования, вернуть забытые государством доплаты.



5. Профессиональные конкурсы для педагогов. Давайте обратим на это особое внимание. Систематически на электронный адрес школы приходят письма из различных организаций о проведении профессиональных конкурсов. Все эти конкурсы платные - от 3 000 тенге и выше. Администрация школ оказывает давление на учителей и заставляет участвовать педагогов в данных мероприятиях, так как это, по их словам, повышает рейтинг школы и оказывает положительное действие при нашей очередной аттестации. На каком основании педагог должен тратить свою зарплату на ненужные ему конкурсы? Почему на учителя оказывают давление? Это ли не коррупция? А участие в очных конкурсах - просто фантастика! Все призовые места куплены заранее. Говорю не голословно. Я сама участвовала в областном конкурсе "Учитель года" и все видела своими глазами.



Понаблюдайте, как проходит процесс аттестации. Почему я должна доказывать контролирующим органам, что заработанная мною кровью, потом и язвой желудка высшая категория через 5 лет оспаривается? Почему я должна отстаивать то, что мной заработано? Я что, отупела за эти 5 лет? Это в корне неправильно! Это бесчеловечно по отношению к учителю! Следующая моя аттестация через 4 года. Я сомневаюсь, что моя истощенная нервная система выдержит все круги ада в виде тестирования, сбора очередного портфолио и бесчисленного множества выступлений и конкурсов. И таких, как я, педагогов - масса.



Предлагаю:



ограничить участие педагогов после 25 лет работы в школе в аттестации, конкурсах;



запретить платные профессиональные конкурсы для педагогов.



Таким образом, можно увидеть, что педагог в наше время - бесполое, безденежное, беззащитное, с отсутствием свободного времени существо. Поднять статус педагога - это сверхзадача внутренних дел государства. Я надеюсь, что мое письмо правильно найдет адресата, поможет по-другому взглянуть на нелегкий труд учителя, внесет лепту в создание закона "О статусе учителя". Надо создать для педагога такой статус, чтобы эта профессия была престижной и уважаемой всем обществом.



P.S. Я написала это письмо искренне. Большинство педагогов Республики подписалось бы под ним. Я в этом уверена. Я специально указала свои данные, чтобы вы смогли сделать определенные выводы о моей компетентности во многих вопросах образования. Многие педагоги боятся говорить, многим некогда, многие не хотят проблем. Я прошла все эти круги".