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МакГрегор зашел в ирландский паб и угостил всех посетителей

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 09:42
МакГрегор зашел в ирландский паб и угостил всех посетителей
Фото ©Reuters
Боец ММА Конор МакГрегор потратил 4 тысячи евро на напитки для посетителей паба в Ирландии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор МакГрегор угостил посетителей паба в Дублине напитками на общую сумму около четырех тысяч евро, сообщает Irish Mirror.

Как отмечает издание, 30-летний спортсмен пришел в паб в понедельник вечером и купил каждому из присутствующих напиток.

"Думаю, всего было потрачено 3,5-4 тысячи евро. Он никогда не забывал своих корней, что характеризует его с лучшей стороны. У него все еще есть старые друзья, о которых он заботится. Он встречается с самыми знаменитыми людьми в мире, но приходит сюда и беседует со мной", - сказал совладелец заведения Лиам Флинн.

Он отметил, что рассчитывает на еще один визит МакГрегора в ближайшее время.

"У меня появилось 15 тысяч новых подписчиков в Instagram. Миллионы людей увидели нашу фотографию, это невероятно", - добавил Флинн.

МакГрегор 6 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США в бою за титул UFC в легком весе. МакГрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

Ранее президент UFC Дана Уайт отмечал, что Нурмагомедов и МакГрегор могут встретиться в октагоне.

"Бой МакГрегор - Нурмагомедов побил рекорды, это был потрясающий поединок. Хабиб одержал победу, и это означает, что он может встретиться с Тони Фергюсоном и Дастином Порье или же провести бой-реванш с Конором", - сообщал Уайт.
Источник: tengrinews.kz
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