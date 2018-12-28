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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За сутки нацвалюта подешевела почти на 6 тенге

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 10:17
За сутки нацвалюта подешевела почти на 6 тенге
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Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии составил 379,61 тенге

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 декабря 2018 года составил 379,61 тенге. По сравнению с утренней сессией 27 декабря (374,04 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 5,57 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,50 тенге за доллар США, максимальный — 380,30 тенге, курс закрытия составил 380 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 85 млн 750 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 190.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 382 тенге, Алматы — 382 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 28 декабря составляет 375,15 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 10:32
вот это хлам
 
 

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