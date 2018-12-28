Росконтроль назвал худшее шампанское

Лучшим шампанским признали Moёt & Chandon, а худшим «Советское». Такие итоги показало исследование экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».
При содействии профильного института Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» были протестированы шесть брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt & Chandon. Победитель Moёt & Chandon дороже самой дешевой позиции теста в двадцать раз.
Производители «Советского шампанского» нарушили традиционную технологию, закрепленную в ГОСТе. В напитке было выявлено присутствие добавленного диоксида углерода. Это позволило объявить его фальсификатом и занести в черный список.
Незначительные отступления от ГОСТа обнаружены у марки «Новый Светъ», где выявлено небольшое превышение массовой концентрация титруемых кислот, что может свидетельствовать о нарушении технологии производства или о плохом качестве сырья. Все остальное игристое вино получило только незначительные замечания к качеству,и в целом названо качественным и безопасным.
Если говорить о вкусе, то лучшими признали Moёt & Chandon и «Новый Светъ». Вкус и запах «Абрау-Дюрсо» оказался слишком простым, аромат других образцов вызвал замечание. Худший результат показало «Советское шампанское», его вкус и запах признали «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном. Это следствие дефекта производства, вызванного нарушением санитарно-гигиенических норм, но не представляющего опасности для здоровья.
Ранее в рамках исследования «Винный гид России» Роскачество признало лучшим отечественным игристым вином розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла. Такую же высокую оценку получило вино, выпущенное в Крыму на винодельне «Новый Светъ».
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.