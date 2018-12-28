Росконтроль назвал худшее шампанское

Лучшим шампанским признали Moёt & Chandon, а худшим «Советское». Такие итоги показало исследование экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».



При содействии профильного института Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» были протестированы шесть брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt & Chandon. Победитель Moёt & Chandon дороже самой дешевой позиции теста в двадцать раз.



Производители «Советского шампанского» нарушили традиционную технологию, закрепленную в ГОСТе. В напитке было выявлено присутствие добавленного диоксида углерода. Это позволило объявить его фальсификатом и занести в черный список.



Незначительные отступления от ГОСТа обнаружены у марки «Новый Светъ», где выявлено небольшое превышение массовой концентрация титруемых кислот, что может свидетельствовать о нарушении технологии производства или о плохом качестве сырья. Все остальное игристое вино получило только незначительные замечания к качеству,и в целом названо качественным и безопасным.



Если говорить о вкусе, то лучшими признали Moёt & Chandon и «Новый Светъ». Вкус и запах «Абрау-Дюрсо» оказался слишком простым, аромат других образцов вызвал замечание. Худший результат показало «Советское шампанское», его вкус и запах признали «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном. Это следствие дефекта производства, вызванного нарушением санитарно-гигиенических норм, но не представляющего опасности для здоровья.



Ранее в рамках исследования «Винный гид России» Роскачество признало лучшим отечественным игристым вином розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла. Такую же высокую оценку получило вино, выпущенное в Крыму на винодельне «Новый Светъ».