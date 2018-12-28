Фермер из Уральска пожертвовал один миллион тенге на лечение детей

АЛМАТЫ, 28 дек — Sputnik. Фермер из Зеленовского района третий год подряд жертвует один миллион тенге на лечение детей.
Принося деньги в благотворительный фонд "Жулдыз", мужчина просит менеджеров не афишировать его фамилию, передает "Уральская неделя".
"Он лично принес деньги накануне католического Рождества деньги в благотворительный фонд "Жулдыз" и зачислил на расчетный счет", — рассказала менеджер фонда Данара Идрисова.
"Эти деньги будут направлены 11-летнему Диасу Доскалиеву, который нуждается в операции на глаза. Оставшиеся средства пойдут в помощь 13-летней Жулдыз Сериковой, ожидающей пересадки сердца в клинике в Индии", — отметила она.
С организацией, по словам Идрисовой, сотрудничают еще несколько бизнесменов, предпочитающих не раскрывать свои имена.
Отметим, что в Казахстане функционирует фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Информация о нуждающихся в лечении детях размещена на сайте detdom.kz. Казахстанцы могут отправить sms на номер 9099 и пожертвовать тем самым 280 тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.