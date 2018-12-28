Фермер из Уральска пожертвовал один миллион тенге на лечение детей

АЛМАТЫ, 28 дек — Sputnik. Фермер из Зеленовского района третий год подряд жертвует один миллион тенге на лечение детей.



Принося деньги в благотворительный фонд "Жулдыз", мужчина просит менеджеров не афишировать его фамилию, передает "Уральская неделя".



"Он лично принес деньги накануне католического Рождества деньги в благотворительный фонд "Жулдыз" и зачислил на расчетный счет", — рассказала менеджер фонда Данара Идрисова.



"Эти деньги будут направлены 11-летнему Диасу Доскалиеву, который нуждается в операции на глаза. Оставшиеся средства пойдут в помощь 13-летней Жулдыз Сериковой, ожидающей пересадки сердца в клинике в Индии", — отметила она.



С организацией, по словам Идрисовой, сотрудничают еще несколько бизнесменов, предпочитающих не раскрывать свои имена.



Отметим, что в Казахстане функционирует фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Информация о нуждающихся в лечении детях размещена на сайте detdom.kz. Казахстанцы могут отправить sms на номер 9099 и пожертвовать тем самым 280 тенге.