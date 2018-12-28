«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Декабря
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.15 KZT
  • €1 = 427.52 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фермер из Уральска пожертвовал один миллион тенге на лечение детей

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Фермер из Уральска пожертвовал один миллион тенге на лечение детей
© Sputnik
АЛМАТЫ, 28 дек — Sputnik. Фермер из Зеленовского района третий год подряд жертвует один миллион тенге на лечение детей.

Принося деньги в благотворительный фонд "Жулдыз", мужчина просит менеджеров не афишировать его фамилию, передает "Уральская неделя".

"Он лично принес деньги накануне католического Рождества деньги в благотворительный фонд "Жулдыз" и зачислил на расчетный счет", — рассказала менеджер фонда Данара Идрисова.

"Эти деньги будут направлены 11-летнему Диасу Доскалиеву, который нуждается в операции на глаза. Оставшиеся средства пойдут в помощь 13-летней Жулдыз Сериковой, ожидающей пересадки сердца в клинике в Индии", — отметила она.

С организацией, по словам Идрисовой, сотрудничают еще несколько бизнесменов, предпочитающих не раскрывать свои имена.

Отметим, что в Казахстане функционирует фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Информация о нуждающихся в лечении детях размещена на сайте detdom.kz. Казахстанцы могут отправить sms на номер 9099 и пожертвовать тем самым 280 тенге.
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:52
Чупакабра,

ну наверное потому что Индии наша валюта как зайцу пятая нога, да и всему миру.

А чтобы она не была фантиком, ой, в общем можно сказать, что ничего для этого нет. Расслабляемся и ждем чудо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:08
Марс,
Вообще то мы живём в Казахстане , и должно быть наоборот .... должны быть американские фантики ....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Марс (Посетители) Сегодня, 13:55
Цитата: Чупакабра
Почему на фото эта американская бумага ???


Возможно потому что это и есть деньги. Тенге, рубль и прочие нестабильные "валюты" это лишь эквивалент доллару. По-сути - фантики.
 
-1
  • Чупакабра
 Не поддерживаю Поддерживаю
kuba7778 (Посетители) Сегодня, 13:27
On qolyn bergen sadaqany soı kolyn bilmesin degendi estigenmin Osyndai azamattarymyz kobeie bersin !!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Чупакабра (Посетители) Сегодня, 12:07
Один миллион ТЕНГЕЕЕЕЕ ! Почему на фото эта американская бумага ???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика