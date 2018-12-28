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Полмиллиона казахстанцев живут без удостоверений и паспортов

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Полмиллиона казахстанцев живут без удостоверений и паспортов
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Около полумиллиона казахстанцев живут без удостоверяющих личность документов. Многие из них не смогли восстановить удостоверения после утери, а кто-то стал жертвой торговли людьми, передает Almaty.tv.

Главная сложность, которая возникает у казахстанцев, потерявших удостоверение, - отсутствие прописки.

Мать троих детей Елена Ширинкина на протяжении пяти лет жила без удостоверения. Документ она потеряла, а из-за отсутствия прописки восстановить не могла. На протяжении всех 5-ти лет женщина переезжала из одного города в другой, в надежде, что на новом месте все устроится.

Однако поддержку она смогла найти только в Астане, где обратилась в благотворительный фонд «Шанс».

Сейчас у Елены и ее детей есть необходимые документы. Теперь женщина сможет устроиться на работу, а ее детей уже поставили на учет в больницу. Благодаря получению удостоверения и прописки в благотворительном центре, женщина начала получать пособие.

Немаловажный вклад в помощь людям, которые живут без документов, вносят общественники, которые за последние три года помогли 1,5 тысячам человек.

Часто проблемы с получением удостоверений возникают у сельских жителей, которые до сих пор живут с советскими паспортами, а их дети – без свидетельств о рождении.

Также тема документирования становится проблемной для детей, чьи родители отбывают срок, страдают алкоголизмом или не имеют определенного места проживания.

Директор частного фонда «Қорғау-Астана» Анна Рыль рассказала, что нередки случаи, когда без документов проживают целыми семьями, в которых по три поколения. И все они не имеют казахстанских удостоверений или паспортов.

За текущий год в фонде продокументировали 183 человека взрослого населения и около 200 детей.

Также в фонде сообщили, что готовы помогать всем, кому нужна поддержка. Для того, чтобы получить удостоверение, необходимо просто написать заявление.

Помимо этого, Анна Рыль рассказала о проблемах, которые возникают у людей, которые живут без документов. По словам директора фонда, такие люди не имеют доступа к медицинской, социальной и правовой помощи.

Анна Рыль отметила, что часто среди нуждающихся в помощи - люди, отбывшие наказание, или казахстанцы, которые стали жертвами торговли людьми и трудовой эксплуатации.

В том плане, что человека всегда будут обманывать, ему никогда не будут платить, он не может обратиться в больницу, дети этого человека не могут пойти в школу. Потому что их невозможно принять без документов. Соответственно, они лишены всех социальных благ», - добавила Анна Рыль.

В столичной миграционной службе также помогают всем обратившимся. За текущий год были оформлены 77 тысяч человек, а 57 тысяч стали обладателями заграничных паспортов.

С советскими документами в миграционную службу обратились сто человек.

Заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Астаны Анар Жомартова рассказала, что еще одна проблемная группа людей, - люди, которые не заменили своевременно старые документы на новые.

Общественники утверждают, что важную роль в документировании людей может сыграть программа легализации граждан. И необходимость в ней увеличивается по мере того, как приближается перепись населения, которая состоится в 2019 году.
Источник: Nur.kz
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