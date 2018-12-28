Доллар продается в обменниках по 384 тенге

Средневзвешенный курс американской валюты на дневной сессии - 381,49 тенге



Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 декабря 2018 года составил 381,49 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 380,30 тенге за доллар США, максимальный — 382,50 тенге, курс закрытия — 380,90 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 67 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой — 154.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 382 тенге, Алматы — 384 тенге.



По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 380,44 тенге.



Официальный курс Нацбанка на 28 декабря составляет 375,15 тенге за 1 доллар США. 29 декабря, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 380,44 тенге за 1 доллар.