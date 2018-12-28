Димаш стал лидером по количеству просмотров в YouTube российского телеканала

Чаще всех пользователи смотрели и слушали видео песни Димаша "Грешная страсть".
Выступление Димаша Кудайбергена с песней "Грешная страсть" стало самым популярным на канале "Россия-1" в 2018 году, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
К настоящему времени видео с Димашем на официальной странице телеканала на YouTube просмотрели более 2,5 миллионов человек.
В сентябре Димаш Кудайберген произвел фурор на международном конкурсе исполнителей "Новая волна", куда был приглашен в качестве почетного гостя.
Выступление певца произвело фурор на зрителей и российских коллег. Талант Димаша оценили Филипп Киркоров, Николай Басков и композитор Игорь Крутой. Позже казахстанец выступил в программе "Субботний вечер" на телеканале "Россия-1".
В ноябре Димаш впервые спел на сцене Кремлевского дворца. Под аккомпанемент Игоря Крутого он исполнил произведение "Любовь уставших лебедей".
Стоит отметить, что с Игорем Крутым у Димаша Кудайбергенова в последнее время сложилось тесное творческое сотрудничество. В начале декабря казахстанский исполнитель выступил с российским композитором в музыкальной паузе программы "Что? Где? Когда?". А в октябре 2019 года Димаш примет участие в творческом вечере Крутого, который пройдет в Бруклине. Помимо казахстанского исполнителя в концерте выступят Филипп Киркоров, Дима Билан, Николай Басков, Валерий Ленонтьев, Ирина Аллегрова, Алсу, A'Studio, Анжелика Варум, Ани Лорак и другие звезды эстрады.
В марте 2019 года запланирован сольный концерт Димаша Кудайбергенова на главной сцене России – в Кремле.
Как сообщалось ранее, 16 декабря в Шанхае в рамках Международного кинофестиваля The Silk Road Cohesion Awards 2018 Димаш Кудайбергенов был удостоен звания "Певец года".
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