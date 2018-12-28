Кабинеты госслужащих обыскали на наличие подарков в Западном Казахстане

Сегодня в кабинетах западноказахстанских государственных служащих искали новогодние подарки. Рейд провели сотрудники департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Проверяющие напомнили, что по закону, к ответственности привлекаются не только получатели презентов, но и дарители, передает NUR.KZ.
Городской отдел образования. Чиновники не ожидали визита сотрудников департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, но безропотно открыли все шкафы в служебных кабинетах. Там не оказалось ничего, что можно принять в качестве новогодних подарков.
"Все руководители учреждений образования ознакомлены с приказом. На данный момент никаких коррупционных правонарушений не выявлено. Мы проводим работу и с родителями учеников", - говорит руководитель отдела образования Уральска Асан Нарымбаев.
В этот же день были проверены и другие госорганы. С чиновниками провели профилактические беседы. Даже мелкие сувениры и подарки могут привести к серьезным последствиям.
"В этом году офицер воинской части попросил у подчиненного в качестве подарка освежитель воздуха, который стоит больше двух тысяч тенге. Взамен пообещал ему предоставить отпуск.
Решением суда военнослужащий оштрафован на 1,4 млн тенге. В другом случае к ответственности привлечен водитель грузового автомобиля.
Он дал деньги сотруднику полиции за то, чтобы без очереди проехать пограничный пост. За это взяткодателя оштрафовали на 200 МРП",- отметил заместитель руководителя департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос Жубаныш.
Стоит отметить, что в этом году госслужащие ЗКО добровольно сдали 13 подарков на сумму 40 тысяч тенге. Среди презентов - спиртное, конфеты и настенные часы.
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