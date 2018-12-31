Казахстанец отправился в Мекку на велосипеде

АЛМАТЫ, 30 дек — Sputnik. Немного денег и самое необходимое в повседневном туристическом быту взял с собой в дорогу алматинец, отправившийся в Мекку на велосипеде.
Для Талгата Жумабекова это путешествие к святым для мусульман местам на двухколесном "друге" — уже второе по счету, сообщает портал Otyrar.kz.
Свой маршрут Жумабеков построил заранее, запланировав выезд из Туркестана. По дороге к святыне он проедет через Шымкент. В конечной точке своего путешествия алматинец намерен оказаться в конце февраля.
"Это не первая моя поездка на велосипеде, побывал в Европе, много где. Ничего, собственно, не боюсь, полагаюсь на Всевышнего, а на кого больше?.. По приезду обязательно сделаю дуа (молитву) за мир в нашей стране", — говорит Талгат Жумабеков.
Большую часть ночей необычный путешественник планирует провести в палатке. И лишь в крайних случаях рассматривает в качестве ночлега гостиницы. А в дороге в случае необходимости надеется на помощь попутчиков-автомобилистов, которые не раз выручали его прежде. Все остальные сложности в путешествии к святым местам Жумабеков всерьез не воспринимает.
"Единственная проблема была с визой — пешим ходом в Мекку добраться сложнее. Летать — да, но вот пешком сложно. Но в МИДе сейчас мне помогают, надеюсь, все будет хорошо", — рассказал велотурист.
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