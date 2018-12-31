«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Декабря
+2...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 439.37 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанец отправился в Мекку на велосипеде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:57
Казахстанец отправился в Мекку на велосипеде
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ, 30 дек — Sputnik. Немного денег и самое необходимое в повседневном туристическом быту взял с собой в дорогу алматинец, отправившийся в Мекку на велосипеде.

Для Талгата Жумабекова это путешествие к святым для мусульман местам на двухколесном "друге" — уже второе по счету, сообщает портал Otyrar.kz.

Свой маршрут Жумабеков построил заранее, запланировав выезд из Туркестана. По дороге к святыне он проедет через Шымкент. В конечной точке своего путешествия алматинец намерен оказаться в конце февраля.

"Это не первая моя поездка на велосипеде, побывал в Европе, много где. Ничего, собственно, не боюсь, полагаюсь на Всевышнего, а на кого больше?.. По приезду обязательно сделаю дуа (молитву) за мир в нашей стране", — говорит Талгат Жумабеков.

Большую часть ночей необычный путешественник планирует провести в палатке. И лишь в крайних случаях рассматривает в качестве ночлега гостиницы. А в дороге в случае необходимости надеется на помощь попутчиков-автомобилистов, которые не раз выручали его прежде. Все остальные сложности в путешествии к святым местам Жумабеков всерьез не воспринимает.

"Единственная проблема была с визой — пешим ходом в Мекку добраться сложнее. Летать — да, но вот пешком сложно. Но в МИДе сейчас мне помогают, надеюсь, все будет хорошо", — рассказал велотурист.
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика