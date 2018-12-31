2019 год может стать для планеты самым теплым в истории

Метеорологи предполагают, что 2019 год может стать для планеты самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает Interfax.ru.



"По климатическим моделям, другим статистическим исследованиям, следующий год может быть самым - в целом по глобусу - самым теплым за всю историю метеонаблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.



По его словам, 2018 год, вероятнее всего, станет четвертым в череде самых теплых - для окончательного подведения итогов не хватает статистики за оставшиеся три дня. До этого первые места занимали 2014-2017 гг., и они шли подряд: 2014 год, вероятно, спустится на пятую строчку, а 2018 год займет четвертую.



Метеоролог пояснил, что следующий год может изменить рейтинг самых теплых годов из-за эффекта Эль-Ниньо - изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, который оказывает заметное влияние на климат на планете. Ученые заметили, что температура в океане вновь начала повышаться.



"Сейчас, прямо вот в последние полтора-два месяца, начинает развиваться феномен, который, наверное, уже всем хорошо известен - Эль-Ниньо (...) Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много. Так вот, практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведет к тому, что следующий год может быть самым теплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьется", - сказал Вильфанд.