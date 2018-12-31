Чего казахстанцам ожидать от года желтой земляной Свиньи

Специалисты в астрологии и нумерологии составили прогнозы - чего ожидать казахстанцам от наступающего 2019 года желтой земляной Свиньи, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Астролог Жанна Кудайбергенова считает, что 2019 год будет благополучен для казахстанцев в финансовом плане. Кроме того, звезды подсказали ученице Павла Глобы, что Свинья будет благосклонна к тем, кто будет усиленно работать на свой авторитет и стремиться к известности.



"2019 год - это время новых возможностей, время шансов и идей. Повезет больше людям творческим и людям более старшего возраста. Если помните, последние годы как-то все среди молодежи появлялись новые миллионеры. Сейчас настает год, когда и люди от 40 лет смогут себя проявить в своем деле, активно заявить о себе, ну и, конечно, существенно увеличить свой доход. В 2019 году новые технологии еще в большем количестве будут появляться в мире, так что тоже имейте в виду, и можете успеть там занять свою нишу", - говорит астролог.



"Кто хочет стать популярнее и улучшить свое материальное положение, это самое время. Казахстан находится под знаком Стрельца, и именно в этот знак уже вошел Юпитер, планета удачи, расширения и популярности. Главное - в этот период быть активными, получать новые знания, искать новые знакомства. Особенно повезет Стрельцам, Овнам, Львам, Рыбам. У Раков и Козерогов возможны перемены и судьбоносные события. Всегда надо думать: все перемены к лучшему", - считает Жанна Кудайбергенова.



2019 год очень хорош для новых начинаний, исследований. За эти сферы отвечает Меркурий, который следующие 12 месяцев будет очень активен. Нужно пробовать себя в разных сферах и стремиться к получению самых разных знаний.



"2019 - это год "Тройки" и Меркурия, а это значит, что усилится интерес к получению новых знаний, исследованию, общению, желание заводить новые знакомства, что-то исследовать, анализировать. Меркурий - это наш мозг, поэтому "прокачивайте" его, и новые идеи не заставят себя ждать. Главное в этот период - быть активными и не лениться. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис продолжается, очень многие люди получат новые возможности приобретения новых профессий и новых источников дохода. Сейчас мы живем во время больших перемен, когда чуть ли не каждый день появляются новые профессии, поэтому надо держать руку на пульсе", - уверена астролог.



Те, кто решится жениться в 2019 году, создадут крепкие семьи. Год хорош для карьерного роста абсолютно для всех знаков Зодиака. На все это сильно будут влиять затмения. А также могут произойти события, похожие на те, что с вами уже происходили.



"Январский коридор затмений на оси Рак - Козерог тоже внесет коррективы в нашу жизнь. Рак - это семья, Козерог - карьера. Хорошее время для создания семьи и для карьерного роста. Для карьеры, конечно, в этом году необходим коллектив. В одиночку будет сложнее, поэтому ищем единомышленников, с кем можно создать свою, пусть маленькую, но команду. Все затмения несут судьбоносные события. Но скажу очень коротко - вспомните, что было в вашей жизни 9 и 18 лет назад. Похожие события могут произойти в 2019-м".



Нумеролог Бауыржан Жанабаев уверен, что 2019-й будет богат на события на политической арене.



"Сила 2019 года - число 3, то есть 2+0+1+9=12, здесь 1+2=3. Весна-лето показывает, что будет большое потрясение на политической арене. Вообще в ближайшие 2 года будут кардинальные перемены в политике. Сменится много министров, также нечестных политических лиц год будет наказывать", - говорит нумеролог Жанабаев.



Также нумеролог согласен с астрологом, что год Свиньи будет положителен для казахстанцев в плане финансов.



"Тройка - число Юпитера. Юпитер - планета успеха. Для многих 2019 год будет успешным. В новом году многие финансово обогатятся, наладят свою личную жизнь, будет бэби-бум в семьях, где не могли долго родить. Хороший год будет у маркетологов, у тех, кто занимается ресторанным бизнесом, общепитом, рекламой и журналистикой. Если вы давно хотели пересмотреть отношения, расстаться с кем-то или создать семью, то год Юпитера подходит в самый раз".



2019 год хороший и для тех, у кого нет кармических долгов. Будет успех в одной сфере жизни (материальное, личная жизнь, карьера). Финансовое улучшение будет у Скорпионов, Львов и Дев. Львы будут в этом году рассматривать открытие бизнеса. У Стрельцов и Козерогов сложный год. Не проявляйте категоричность, будьте снисходительнее ибо найти общий язык с коллегами и в семье будет тяжелее. Стрельцы и Козероги, вы до улучшение пройдете через "нервотрепку" в работе или через конфликты в работе. Не беспокойтесь, после все утрясется в вашу пользу. В этом году у многих знаков Зодиака повысится заработная плата. Большинство представителей знаков Зодиака наладят личную жизнь, создадут семьи. Главное - больше знакомиться и общаться. Хороший год пришел", - говорит Бауыржан Жанабаев.



Но есть и минусы. И они тоже касаются финансовой сферы. Однако если быть осторожными и не вкладывать средства в сомнительные проекты, потерь быть не должно.



"Не стоит забывать и обратную сторону года Свиньи. В 2019 году у людей будет немало потерь материальных ценностей, краж, мошенники будут усиленно работать, не вкладывайте в финансовые пирамиды и в легкие пути быстрого обогащения, остерегайтесь азартных игр", - отмечает Жанабаев.