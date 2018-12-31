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Чего казахстанцам ожидать от года желтой земляной Свиньи

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Чего казахстанцам ожидать от года желтой земляной Свиньи
Фото с сайта pronedra.ru
Специалисты в астрологии и нумерологии составили прогнозы - чего ожидать казахстанцам от наступающего 2019 года желтой земляной Свиньи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Астролог Жанна Кудайбергенова считает, что 2019 год будет благополучен для казахстанцев в финансовом плане. Кроме того, звезды подсказали ученице Павла Глобы, что Свинья будет благосклонна к тем, кто будет усиленно работать на свой авторитет и стремиться к известности.

"2019 год - это время новых возможностей, время шансов и идей. Повезет больше людям творческим и людям более старшего возраста. Если помните, последние годы как-то все среди молодежи появлялись новые миллионеры. Сейчас настает год, когда и люди от 40 лет смогут себя проявить в своем деле, активно заявить о себе, ну и, конечно, существенно увеличить свой доход. В 2019 году новые технологии еще в большем количестве будут появляться в мире, так что тоже имейте в виду, и можете успеть там занять свою нишу", - говорит астролог.

"Кто хочет стать популярнее и улучшить свое материальное положение, это самое время. Казахстан находится под знаком Стрельца, и именно в этот знак уже вошел Юпитер, планета удачи, расширения и популярности. Главное - в этот период быть активными, получать новые знания, искать новые знакомства. Особенно повезет Стрельцам, Овнам, Львам, Рыбам. У Раков и Козерогов возможны перемены и судьбоносные события. Всегда надо думать: все перемены к лучшему", - считает Жанна Кудайбергенова.

2019 год очень хорош для новых начинаний, исследований. За эти сферы отвечает Меркурий, который следующие 12 месяцев будет очень активен. Нужно пробовать себя в разных сферах и стремиться к получению самых разных знаний.

"2019 - это год "Тройки" и Меркурия, а это значит, что усилится интерес к получению новых знаний, исследованию, общению, желание заводить новые знакомства, что-то исследовать, анализировать. Меркурий - это наш мозг, поэтому "прокачивайте" его, и новые идеи не заставят себя ждать. Главное в этот период - быть активными и не лениться. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис продолжается, очень многие люди получат новые возможности приобретения новых профессий и новых источников дохода. Сейчас мы живем во время больших перемен, когда чуть ли не каждый день появляются новые профессии, поэтому надо держать руку на пульсе", - уверена астролог.

Те, кто решится жениться в 2019 году, создадут крепкие семьи. Год хорош для карьерного роста абсолютно для всех знаков Зодиака. На все это сильно будут влиять затмения. А также могут произойти события, похожие на те, что с вами уже происходили.

"Январский коридор затмений на оси Рак - Козерог тоже внесет коррективы в нашу жизнь. Рак - это семья, Козерог - карьера. Хорошее время для создания семьи и для карьерного роста. Для карьеры, конечно, в этом году необходим коллектив. В одиночку будет сложнее, поэтому ищем единомышленников, с кем можно создать свою, пусть маленькую, но команду. Все затмения несут судьбоносные события. Но скажу очень коротко - вспомните, что было в вашей жизни 9 и 18 лет назад. Похожие события могут произойти в 2019-м".

Нумеролог Бауыржан Жанабаев уверен, что 2019-й будет богат на события на политической арене.

"Сила 2019 года - число 3, то есть 2+0+1+9=12, здесь 1+2=3. Весна-лето показывает, что будет большое потрясение на политической арене. Вообще в ближайшие 2 года будут кардинальные перемены в политике. Сменится много министров, также нечестных политических лиц год будет наказывать", - говорит нумеролог Жанабаев.

Также нумеролог согласен с астрологом, что год Свиньи будет положителен для казахстанцев в плане финансов.

"Тройка - число Юпитера. Юпитер - планета успеха. Для многих 2019 год будет успешным. В новом году многие финансово обогатятся, наладят свою личную жизнь, будет бэби-бум в семьях, где не могли долго родить. Хороший год будет у маркетологов, у тех, кто занимается ресторанным бизнесом, общепитом, рекламой и журналистикой. Если вы давно хотели пересмотреть отношения, расстаться с кем-то или создать семью, то год Юпитера подходит в самый раз".

2019 год хороший и для тех, у кого нет кармических долгов. Будет успех в одной сфере жизни (материальное, личная жизнь, карьера). Финансовое улучшение будет у Скорпионов, Львов и Дев. Львы будут в этом году рассматривать открытие бизнеса. У Стрельцов и Козерогов сложный год. Не проявляйте категоричность, будьте снисходительнее ибо найти общий язык с коллегами и в семье будет тяжелее. Стрельцы и Козероги, вы до улучшение пройдете через "нервотрепку" в работе или через конфликты в работе. Не беспокойтесь, после все утрясется в вашу пользу. В этом году у многих знаков Зодиака повысится заработная плата. Большинство представителей знаков Зодиака наладят личную жизнь, создадут семьи. Главное - больше знакомиться и общаться. Хороший год пришел", - говорит Бауыржан Жанабаев.

Но есть и минусы. И они тоже касаются финансовой сферы. Однако если быть осторожными и не вкладывать средства в сомнительные проекты, потерь быть не должно.

"Не стоит забывать и обратную сторону года Свиньи. В 2019 году у людей будет немало потерь материальных ценностей, краж, мошенники будут усиленно работать, не вкладывайте в финансовые пирамиды и в легкие пути быстрого обогащения, остерегайтесь азартных игр", - отмечает Жанабаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:36
2019-shy jyly, Aqtaulyqtardyn' sanasy ozgerer degenge umittimin. Qalyqtyn' sanasy ozgermese, eldegi jagdai ozgermek. Undi bolimshelerin korudi qoiaiyq, kore almaushylyq qasietterinnen aiyrylyndar. Nesiesiz omir surudi uireneyik. Nesienin' quly boludy qoiyndar. Bar tilegim sol. Jana jyl qutty bolsyn agaiyn.
 
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Марс (Посетители) Сегодня, 11:56
Пока лжеучёные говорят нам о том, что "всё будет хорошо, нужно только постараться" (как и всегда), на самом деле следующий год нам придётся потратить на то, что бы наводить порядок самим.

Глядя на то, как нам "украсили" город, на то, что многие не получили премий и даже зарплат перед новым годом, это стоит, как мне кажется запомнить.

Каждую мелочь, каждую недоработку акимата в 2019 нужно обязательно фиксировать на камеру и отправлять материалы напрямую на сайт Акорды и прокуратуры. Звонить ежедневно и трбовать всем городом, что бы чиновники начали выполнять свою работу. Нельзя в наступающим году давать спуску ни одному из госведосмств насколько только это возможно. Иначе всё уйдёт в произвол, - такая тенденция в этом году стала набирать свои обороты активней, чем когда бы то ни было.
 
 

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