Из Атырауской области ограничили вывоз рыбы после массовой гибели

В Атырауской области ограничили вывоз рыбы после массовой гибели, передает Zakon.kz cо ссылкой на телеканал "Астана".На "Рубеже" полиция проверяет машины, чтобы отравленная рыба не попала на местные рынки и в другие области, сообщили в Комиссии, которая ведет расследование крупного ЧП.Из реки Урал изъяли около 10 тонн мертвой рыбы осетровых пород. Причина гибели пока так и не ясна. Между тем, рыбный запас сокращается и в Приуралье. Ценных пород уже не осталось.Гибель десятка тысяч рыб в Атырауской области стала одной из самых крупных потерь осетровых за долгие годы. Из Урала изъяли почти 10 тонн мертвой рыбы. При этом половина особей погибла на заводах, где разводят редкие породы. При филиале Луговского конного завода в Атырау около 200 маленьких бассейнов. Этой весной там планировали получить икру, цена которой на рынке уже достигла 300 тысяч тенге за килограмм."Это все маточное поголовье. На следующий год мы остались без икры", - говорит рыбовод Казбек Шарапиденов.Никаких изменений в составе воды в Урале не зафиксировано и все показатели в норме, сразу же заявили в местном Департаменте экологии. Но, в межведомственной комиссии сообщили, что в тушках рыбы обнаружили аммиак. Вот только точную причину их гибели пока никто так и не озвучил. Специалисты лишь уточнили, что химическое вещество найдено в рыбе, погибшей в начале декабря. Руководитель же завода Амиржан Шауданов говорит что, в первой пробе воды был вдвое превышен показатель хлорида. Теперь рыбоводы намерены направить пробы в иностранные лаборатории."6 декабря экспертиза показала, что воды чистая, а ранее эксперты с экологии говорили, что есть превышение хлорида. Если 300 ПДК допустимая норма. То у нас показывает 557. То есть явно идет отравление", - сказал он.Рыбу отравили выбросы предприятий, которые занимаются химическим производством, считает рыбовод Алтынай Сугиралиева. Сейчас проверяют 4 предприятия, сбрасывающих воду в Урал. Это городская ТЭЦ, водоканал и два рыбозавода. На днях местные экологи сообщили о результатах проверки в отношении "Атырау су арнасы". В пресс-релизе указывается, что коммунальное предприятие превысило установленные нормативы концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Превышение по хлоридам составило около 400-сот миллиграмм на кубический дециметр. Позже, уже на пресс-конференции, представители ведомства пояснили, что к отравлению рыбы отношения это не имеет."Это значит, что превышение солей и хлоридов наблюдается во всех водоемах и на это есть причины. И если цифры меняются- увеличиваются или уменьшаются- никакого вреда от этого для рыбы нет и к массовому мору это не имеет никакого отношения- мы так считаем. А если говорить о питьевой воде, то согласно результатам департамента охраны общественного здоровья- ее качество полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Сейчас нет никакого повода обвинять в отравлении рыб "Атырау су арнасы". Полиция ведет расследование", - говорит рукводитель отдела департамента экологии Атырауской области Эльмира Маридова.А в соседнем Приуралье ценных пород уже не осталось. На рынках в основном рыба, привезенная из Атырау. И это отражается на ее стоимости."Люди очень часто хотят купить местную рыбу, спрашивают, но ее у нас сейчас меньше, в основном у нас Атырауская рыба", - сказала администратор рыбного павильона Гульвира Махмудова.Тревогу забили члены областного спортивно-рыболовного общества "Корғаушы". Считают, зарыбление водоемов в регионе проводится фиктивно или нежизнеспособной молодью. То есть мальком весом 0,2 грамма. А некоторые водоемы и вовсе не зарыбляются. Это стало известно после проведения мониторинга."Присутствует на 80% сорная рыба. А такая рыба как сазан, судак, сом, щука- практически отсутствует. Почему? Потому что ее выловили в зимовальных ямах. Что тоже запрещено приказом министерства сельского хозяйства. Мы подали уже результаты мониторинга в экологию- будем просить руководство области, чтобы они обратили внимание и как – то выходить из этого положения", - отметил председатель спортивного-рыболовного общества ЗКО "Коргаушы" Валерий Савоськин.Процесс зарыбления тщательно контролируется, оппонируют в инспекции лесного хозяйства и животного мира. А рыбы стало мало из-за низкого уровня воды в Урале."Количество рыбы уменьшилось по сравнению с другими годами. Это обуславливается низким уровнем реки Жайык, который является большим нерестилищем. Уменьшились площади нагульных площадей- соответственно количество рыбы уменьшилось", - заявил руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Ибраев.Из 224 водоемов области 37 переданы природопользователям. В этом году в Уральске увеличили объемы зарыбления водоемов. И если раньше арендаторы мальков закупали в России, то сейчас приобретают их в местном рыбном хозяйстве, где цена на 30% дешевле. Выращивают их здесь до тех пор, пока вес одного малька не будет составлять 12 граммов."В предыдущие годы многие привозили из России, но если честно, в основном там обманывают. Не соответствует стандартам малек. Зимой он не выживет, хищники его скушают". - сказал рыбовод Михаил Марченко.О былой славе великой реки вспоминает сотрудник музея "Старый Уральск" Александр Ялфимов. В 70 годы прошлого века Урал давал треть мировых запасов осетровых. И отношение к реке всегда было трепетным. В царские времена в период нереста не разрешалось даже бить в колокола."Казаки заботились об этом рыбном богатстве, ни 1 человек не имел права подойти к воде, не стирали белье, не плавали на бударах, не поили там скот. Скот поили в черных реках. Даже колокола не звонили, когда шла красная рыба с Каспия отметать икру в Урале", - отметил он.Поймать белугу весом в полтонны было обычным делом. Местные жители ласково называли Урал золотым донышком. Теперь же хороший улов – мечта. Если не остановить массовое истребление рыбы и загрязнение водоемов, то о развитии рыбной отрасли можно забыть на долгие годы.