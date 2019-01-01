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Пенсионный возраст для женщин повышается в Казахстане

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Пенсионный возраст для женщин повышается в Казахстане
Фото Турар Казангапов©
Пенсионный возраст для женщин в очередной раз повышается в Казахстане - с 1 января 2019 года он составит 59 лет, передает Tengrinews.kz.

В настоящее время казахстанские мужчины выходят на пенсию в 63 года. Для женщин, согласно принятому закону о пенсионном обеспечении, пенсионный возраст повышается ежегодно на 6 месяцев.

Первое повышение провели с 1 января 2018 года - пенсионный возраст для женщин составил 58,5 лет. С 1 января 2019 года он составит 59 лет, с 1 января 2020 года - 59,5 лет, с 1 января 2021 года - 60 лет. Таким образом ежегодное повышение будет происходить до 2027 года, когда пенсионный возраст для женщин составит 63 года.

Вместе с тем, казахстанки имеют возможность выйти на пенсию в 50-летнем возрасте при условии, если они накопили нужную сумму. В 2018 году эта цифра составляет 13,5 миллиона тенге.

Некоторые могут выйти на пенсию в более раннем возрасте. Согласно законодательству, этой нормой могут воспользоваться граждане, прожившие в зонах экологического риска, а также женщины, родивших либо усыновивших пять и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, при достижении 53 лет.
Источник: Tengrinews.kz
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