Названы лучшие средства от похмелья

Как справиться с последствиями чрезмерного употребления алкогольных напитков без медикаментов - рассказало издание The Independent, сообщает Tengrinews.kz.



Журналист портала Макс Фриман-Миллс поговорил с врачами и специалистами по питанию и собрал шесть лучших способов облегчить симптомы похмелья. По словам специалистов, после пробуждения важно выпить хотя бы стакан воды. Обезвоживание приводит к головным болям и усталости, а потому врачи советуют начать регидратацию организма даже до того, как вы ляжете спать.



Как отмечается, эффективным и недорогим средством лечения тошноты является имбирь. Чашка имбирного чая с утра восполнит недостаток жидкости в организме и окажет успокаивающее действие на желудок.



Хороший завтрак наутро после приема алкоголя также поможет прийти в норму и сбалансировать уровень глюкозы в крови. Однако не стоит употреблять в пищу слишком жирные блюда. Лучше отдать предпочтение граноле и фруктам.



"Продукты, содержащие калий, помогут вашему организму восстановить электролитный баланс, сбившийся после употребления алкоголя. Для этого также подойдут бананы и авокадо", - говорит диетолог Рианнон Ламберт.



Крайне эффективным антипохмельным средством считаются экстракты кактуса опунции, или же конфетного дерева. Они уменьшают тошноту, головокружение и головные боли. От расстройств желудка пригодится экстракт артишока. Побороть похмелье поможет и сон. Даже если вам с утра на работу, найдите немного времени в течение дня, чтобы вздремнуть, советуют специалисты.