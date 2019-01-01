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Названы лучшие средства от похмелья

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 08:38
Названы лучшие средства от похмелья
Фото: pixabay.com
Как справиться с последствиями чрезмерного употребления алкогольных напитков без медикаментов - рассказало издание The Independent, сообщает Tengrinews.kz.

Журналист портала Макс Фриман-Миллс поговорил с врачами и специалистами по питанию и собрал шесть лучших способов облегчить симптомы похмелья. По словам специалистов, после пробуждения важно выпить хотя бы стакан воды. Обезвоживание приводит к головным болям и усталости, а потому врачи советуют начать регидратацию организма даже до того, как вы ляжете спать.

Как отмечается, эффективным и недорогим средством лечения тошноты является имбирь. Чашка имбирного чая с утра восполнит недостаток жидкости в организме и окажет успокаивающее действие на желудок.

Хороший завтрак наутро после приема алкоголя также поможет прийти в норму и сбалансировать уровень глюкозы в крови. Однако не стоит употреблять в пищу слишком жирные блюда. Лучше отдать предпочтение граноле и фруктам.

"Продукты, содержащие калий, помогут вашему организму восстановить электролитный баланс, сбившийся после употребления алкоголя. Для этого также подойдут бананы и авокадо", - говорит диетолог Рианнон Ламберт.

Крайне эффективным антипохмельным средством считаются экстракты кактуса опунции, или же конфетного дерева. Они уменьшают тошноту, головокружение и головные боли. От расстройств желудка пригодится экстракт артишока. Побороть похмелье поможет и сон. Даже если вам с утра на работу, найдите немного времени в течение дня, чтобы вздремнуть, советуют специалисты.
Источник: Tengrinews.kz
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