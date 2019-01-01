Командование ВС США извинилось за новогоднюю шутку с обещанием сбросить бомбу

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В канун Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, согласно которому "если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного крупнее". Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы бомбардировщиков В-2.



Шутка вызвала критические комментарий со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.



"Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", — заявили военные в новом сообщении.