Казахстанцам с низкой зарплатой снизили ставку ИПН до 1%

Расчёт будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц.



С нового года работники, чей доход не превышает 25 МРП, освобождены от уплаты подоходного налога в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, сообщает МИА "Казинформ".



Напомним, поправки внесены в Налоговый кодекс и сопутствующие законодательные акты 2 июля 2018 года. Они предусматривают при определении дохода работника, не превышающего 25-кратный месячный расчетный показатель, установленный Законом «О республиканском бюджете» и действующий на 1 января соответствующего финансового года (25 МРП), применение корректировки облагаемого дохода работника, в размере 90% от суммы такого дохода.



Данная норма вступила в силу с 1 января 2019 года.



"Так, с 2019 года, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника будет применяться, если доход работника не превышает 25 МРП, соответственно, если начисленный доход работника превышает 25 МРП, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника не применима", - отмечается в сообщении пресс-службы департамента госдоходов Алматы.



Если гражданин работает у нескольких работодателей и в каждом случае начисленный доход работника не будет превышать 25 МРП, то корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, будет применяться каждым работодателем.

В новом году 1 МРП составил 2 525 тенге.



Напомним, снизить налоговую нагрузку для казахстанцев с низкой зарплатой в 10 раз поручил Глава государства, выступая 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.



"В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером зарплаты предлагается с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть составит только 1 процент. Это будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц", - сказал Нурсултан Назарбаев.