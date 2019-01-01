«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Января
+1...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 439.37 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам с низкой зарплатой снизили ставку ИПН до 1%

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Казахстанцам с низкой зарплатой снизили ставку ИПН до 1%
фото: abctv.kz
Расчёт будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц.

С нового года работники, чей доход не превышает 25 МРП, освобождены от уплаты подоходного налога в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, сообщает МИА "Казинформ".

Напомним, поправки внесены в Налоговый кодекс и сопутствующие законодательные акты 2 июля 2018 года. Они предусматривают при определении дохода работника, не превышающего 25-кратный месячный расчетный показатель, установленный Законом «О республиканском бюджете» и действующий на 1 января соответствующего финансового года (25 МРП), применение корректировки облагаемого дохода работника, в размере 90% от суммы такого дохода.

Данная норма вступила в силу с 1 января 2019 года.

"Так, с 2019 года, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника будет применяться, если доход работника не превышает 25 МРП, соответственно, если начисленный доход работника превышает 25 МРП, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника не применима", - отмечается в сообщении пресс-службы департамента госдоходов Алматы.

Если гражданин работает у нескольких работодателей и в каждом случае начисленный доход работника не будет превышать 25 МРП, то корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, будет применяться каждым работодателем.
В новом году 1 МРП составил 2 525 тенге.

Напомним, снизить налоговую нагрузку для казахстанцев с низкой зарплатой в 10 раз поручил Глава государства, выступая 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

"В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером зарплаты предлагается с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть составит только 1 процент. Это будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Источник: bnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика