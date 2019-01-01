Ким Чен Ын поставил условие США в своем новогоднем обращении

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.



"Я в любое время готов вновь сеть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество", — сказал Ким Чен Ын.



"Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет иного выбора, кроме как пойти по другому пути", — подчеркнул он.



В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года. Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегические вооружения в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.



Власти КНДР уже неоднократно заявляли, что ждут от США прекращения враждебности в отношении Пхеньяна и заключения договора о мире.



В обращении к народу по случаю Нового года Ким Чен Ын передал привет южнокорейским жителям, отметив намеченную в 2018 году тенденцию к примирению благодаря нескольким его встречам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.



При этом он заявил о готовности возобновить работу технопарка Южной Кореи близ города Кэсон в КНДР и туристический проект в "Алмазных горах" - Кымгансан. Эти проекты были заморожены во время ухудшения межкорейских отношений до прихода к власти в 2017 году в Сеуле президента Мун Чжэ Ина.



Выступление Ким Чен Ына транслировалось также по ТВ Южной Кореи. Лидер КНДР говорил, сидя в кресле в кабинете с портретами его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира на стене. При этом он сменил свой привычный френч на европейский костюм с галстуком.



Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю Нового года о стремлении к развитию отношений с США и Южной Кореей, передало во вторник из Сеула агентство Ренхап.



"Надеемся, что твердая воля председателя (Госсовета КНДР) Кима окажет позитивное влияние на гладкое урегулирование проблем Корейского полуострова в новом году", — приводит агентство Ренхап слова официального представителя президентской администрации Ким Ый Гема.



На сайте администрации этой реакции пока не появилось.



Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину и призвал продолжить совместные усилия "по созданию и сохранению мира и процветания" в регионе.