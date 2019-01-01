Пенсии в Казахстане повысились с 1 января 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года проведена индексация солидарной пенсии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщала министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению Главы государства.
«Она проводится с опережением инфляции на 2%, в этом году мы провели ее на 9%. С 1 января 2019 года будет проведена индексация дополнительно на уровень инфляции плюс 2%», - отметила министр.
По ее словам, новый формат базовой пенсии подразумевает ее повышение на 67%.
«Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть базовая пенсия для них увеличилась в два раза. Пенсия состоит из базовой, солидарной и накопительной. Солидарные мы ежегодно индексируем на инфляцию плюс 2%, базовую, по поручению Главы государства, увеличили в среднем на 67%», - объяснила она.
Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ.
«Средний размер пенсии с учетом трех компонентов составляет 101 тысячу тенге», - заключила она.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.