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Пенсии в Казахстане повысились с 1 января 2019 года

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Пенсии в Казахстане повысились с 1 января 2019 года
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года проведена индексация солидарной пенсии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщала министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению Главы государства.

«Она проводится с опережением инфляции на 2%, в этом году мы провели ее на 9%. С 1 января 2019 года будет проведена индексация дополнительно на уровень инфляции плюс 2%», - отметила министр.

По ее словам, новый формат базовой пенсии подразумевает ее повышение на 67%.

«Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть базовая пенсия для них увеличилась в два раза. Пенсия состоит из базовой, солидарной и накопительной. Солидарные мы ежегодно индексируем на инфляцию плюс 2%, базовую, по поручению Главы государства, увеличили в среднем на 67%», - объяснила она.

Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ.

«Средний размер пенсии с учетом трех компонентов составляет 101 тысячу тенге», - заключила она.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:57
Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ.

Это про всех пенсионеров или только о пенсионерах силовиках? Если у них по 200-300 тысяч пенсии были, то наверняка больше чем у остальных в СНГ! lol
 
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  • kuba7778
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:50
Ustazdardyn', askerlerdin', zeinetkerlerdin' tabysy kobeigennen ne paida, eger azyq-tulik qymbattasa.
 
 

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