На сколько увеличились штрафы в Казахстане в 2019 году

С 1 января 2019 года в связи с ростом МРП на 5 процентов выросли размеры штрафов за разные виды административных нарушений. Кolesa.kz сообщает, насколько увеличились суммы штрафов, которые нужно будет платить автовладельцам при нарушениях.



К примеру, штраф в 5 МРП за превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час, который был равен 12 025 тенге, с 1 января вырос до 12 625 тенге. За остановку или стоянку на тротуаре, клумбе, газоне, детской или спортивной площадке нарушителю придется заплатить не 24 050, а 25 250 тенге (10 МРП). С подробной таблицей штрафов в 2019 году можно ознакомиться здесь.



При этом штрафами могут заменить лишение прав по некоторым статьям КоАП РК, но соответствующие поправки в Администравтивный кодекс пока рассматриваются депутатами.



Кроме того, с нового года увеличился налог на транспорт. Например, владельцам малолитражек (с объемом двигателя от 1 100 до 1 500 кубических сантиметров), отдававшим в 2018 году государству 2 МРП — 4 810 тенге, в 2019-м нужно будет раскошелиться уже на 5 050 тенге. Тем, кто платил 3 МРП — 7 575 тенге вместо 7 215, а обладателям большеобъемных машин, вносившим в казну 117 МРП, — 281 385 тенге, в 2019 году нужно будет расстаться с 295 425 тенге.



С 1 января 2019 году месячный расчетный показатель вырос с 2 405 до 2 525 тенге.