АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговая амнистия для бизнесменов начала действовать в Казахстане с 1 января 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, в октябрьском Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства поручил провести с 1 января 2019 года налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса. Она предусматривает списание начисленных пеней и штрафов, если налогоплательщики уплатят сумму основного долга.
В частности, предусматривается списание МСБ пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года. При этом сумма штрафа будет списана, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени - начисленная до даты уплаты основного долга.
Вместе с тем, в соответствии с разработанными поправками под амнистию не подпадают: крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу; недропользователи, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей; производители подакцизной продукции; физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью или частной практикой.
С учетом вышеуказанных критериев по расчетам комитета под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса, которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге. При этом общая сумма пени, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов - 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге.
В Казахстане налоговая амнистия проводилась несколько раз, каждый раз предоставляя возможность бизнесу избавляться от накопленных долгов и продолжить законную коммерческую деятельность.
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