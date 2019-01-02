В Казахстане отменяется заочная форма обучения

С 1 января в вузах Казахстана отменяется заочная форма обучения, сообщает телеканал "Хабар 24".



Такими мерами министерство образования намерено повысить качество подготовки специалистов. По словам экспертов, заочники осваивали лишь 65 процентов от общего объема программы очной формы. И делали это не всегда качественно.



А ведь слабое образование - угроза национальной безопасности страны. "Если кадры приходят в ту сферу, где нужно принимать какие-то решения. Гайку неправильно закручивает, а завтра это будут человеческие жертвы. Или педагог не то образование даст, или инженер, если он не даст то образование, которое должен, то он наносит ущерб обществу", - говорит директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов.



В качестве альтернативы заочной форме обучения будут использовать систему part time. Она строится по гибкому графику: курсы могут проходить по вечерам и в выходные дни. Образование станет доступным работающим людям без отрыва от производства.



"Мы видим, что институт part time-обучения нужен. Есть граждане, которые нуждаются в этом, потому что есть разные ситуации. Но этот институт будет изменен. Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база. Part time-обучение будет, но с некоторыми корректировками. Первое - они обязательно будут изучать не 65 процентов, а 100 процентов от объема кредитов по соответствующей программе, согласно государственному общеобязательному стандарту образования. Второе - мы будем использовать дистанционные технологии. Для этого нам нужно разработать специальную систему", - заявил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.



Теперь перед университетами встают новые вызовы. Конкурировать придется не друг с другом, а с профессиональными ассоциациями и сертификационными программами. К примеру, с курсами для профессиональных бухгалтеров, аудиторов, а также с языковыми программами.



"Сертификат IELTS или TOEFL подтверждает знание английского языка, и никому в голову не придет сомневаться в этом уровне. Но эти сертификаты выдает не вуз, а Британский совет, который создал эту сертификационную программу. Вот, на самом деле, вызовы для высшего образования. И, возможно, некоторые специальности утратят актуальность, потому что в вуз не надо идти, чтобы найти работу. Достаточно принести сертификат от Microsoft, Oracle или IT-гигантов, где работодатель признает твой уровень без всякого диплома", - пояснил директор Высшей школы права Университета КазГЮУ Сергей Пен.



К слову, стоимость обучения тоже повлияет на конкуренцию вузов. Устанавливать цену учебные заведения будут сами, студенты - выбирать, сколько предметов в семестр им изучать. А значит, и сколько платить, и как долго учиться.



"Новая система позволит получить высшее образование и людям без высоких доходов. Стоит отметить, что поступившие на заочное отделение до нововведений доучатся по прежней системе", - говорится в сюжете телеканала.