В ЕС перестанут выпускать 500-евровые банкноты

В еврозоне с 27 января 17 из 19 цетробанков прекратят выпуск банкнот номиналом по 500 евро, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на сайт Европейского центрального банка 1 января.
"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот по 500 евро", - сообщили в ЕЦБ.
Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.
500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством. ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость, именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма. 500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равный 888 евро).
Ранее на продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза.
Отмечается, что ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года.
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