WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, об этом сообщается на его сайте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как следует из сообщения, владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40 потеряли возможность пользоваться мессенджером после 31 декабря 2018 года. После 1 февраля 2019 года эти изменения коснутся моделей телефонов с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Отмечается, что в связи с тем, что компания не занимается разработками для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать работать в любое время.
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