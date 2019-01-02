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WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Просмотров:452 Опубликовано: Сегодня, 11:41
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Фото pixabay.com
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, об этом сообщается на его сайте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из сообщения, владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40 потеряли возможность пользоваться мессенджером после 31 декабря 2018 года. После 1 февраля 2019 года эти изменения коснутся моделей телефонов с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Отмечается, что в связи с тем, что компания не занимается разработками для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать работать в любое время.
Источник: Tengrinews.kz
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