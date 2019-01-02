"Мы братва, банда" - видео с полицейскими объяснили в МВД

Видео с полицейскими, на котором мужчина в погонах поздравляет коллег с наступающим 2019 годом, объяснили в МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сообщается, что распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения - Карагандинской академии МВД РК - заместитель начальника первого курса поздравляет своих коллег, изучено."Оно (видео - прим. автора) снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев."Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам "Антибиотика". Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва. Грубо говоря - банда! Процветанию Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищи!" - говорит мужчина на видео.Клич "Ура!" подхватывают стоящие рядами за спиной заместителя начальника заведения молодые парни в форме. По всей видимости, курсанты академии.