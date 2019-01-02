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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мы братва, банда" - видео с полицейскими объяснили в МВД

Просмотров:578 Опубликовано: Сегодня, 12:46
"Мы братва, банда" - видео с полицейскими объяснили в МВД
Коллаж Tengrinews.kz
Видео с полицейскими, на котором мужчина в погонах поздравляет коллег с наступающим 2019 годом, объяснили в МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения - Карагандинской академии МВД РК - заместитель начальника первого курса поздравляет своих коллег, изучено.

"Оно (видео - прим. автора) снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

"Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам "Антибиотика". Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва. Грубо говоря - банда! Процветанию Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищи!" - говорит мужчина на видео.

Клич "Ура!" подхватывают стоящие рядами за спиной заместителя начальника заведения молодые парни в форме. По всей видимости, курсанты академии.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 14:21
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:13
Ну, наконец-то! Они перешли на легальное положение crazy
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:10
Мафия растет .и нечего не стесняеться
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 14:07
это не новость. везде банда, братва, агашки и т.д. на должностях. он просто открыто высказался.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:25
Грубо говоря - банда

Да мог бы не озвучивать это. Не думаю, что *********** ой...
простые граждане сомневаются в этом...
Всех с Новым Годом!
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 13:20
Самое плохое что он это пожелал искренне а не по глупости.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 13:04
а кто то ещё сомневался в правдивости его слов? не, ну за что наказывать то-всё так и есть.. blind
 
 

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