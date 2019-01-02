В ЕАЭС изменены нормы беспошлинного ввоза товаров

Нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) снижены в три раза. Об этом сообщается на портале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает LS.



Для всех стран-участниц союза этот показатель снижен с 1 января 2019 года до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 кг.



Порог снижен на товары, которые будут перевозиться на автомобилях, автобусах, по железной дороге, по морю или в пешем порядке. Между тем беспошлинные нормы не изменены для товаров, перевозимые воздушным путем (10 тыс. евро или 50 кг для товаров).



Эти нормы закреплены в решении совета ЕЭК. Документ был подписан всеми пятью членами комиссии 1 ноября 2018 года.

