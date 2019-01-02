Британка получила трогательное письмо от возлюбленного спустя 77 лет

Жительница Великобритании получила письмо, которое написал ее жених в 1941 году, сообщает Rosbalt.ru.



99-летняя Филлис Понтинг наконец получила послание, которое обнаружили на дне Атлантики. Письмо было написано служащим Уилтширского полка Биллом Уокером. Мужчина, как уточняют СМИ, погиб при крушении корабля во Второй мировой войне.



Так, в далеко 1941 году Понтинг отправила возлюбленному письмо, в котором написала, что принимает его предложение выйти замуж. Ответа она так и не дождалась и в итоге вышла замуж за другого мужчину. Сейчас у женщины четверо детей и семь правнуков. Журналистам она рассказала, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся после окончания войны, однако до сих пор удивлена тем, что теперь может прочесть письмо, спустя столько лет. В письме Уокер писал, что обрадован тем, что их ждет брак.



"Мечтаю, чтобы ты была рядом, когда я открывал письмо. Я рыдал, не мог себя сдержать. Если бы ты знала, сколько счастья ты подарила мне, дорогая", — говорилось в послании.



Письмо обнаружили в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, затерянных на дне после масштабных кораблекрушений. Помимо послания Уокера, было найдено еще примерно семь сотен писем.