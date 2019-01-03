Названы смартфоны с самым сильным излучением

Источник: Федеральное агентство США

Специалисты Федерального агентства США по связи сравнили различные марки смартфонов по уровню SAR-излучения, передает корреспондент Tengrinews.kz.Показатель означает удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека. Он варьируется в зависимости от мощности излучения смартфона, расстояния и расположения аппарата относительно головы или тела пользователя, а также ряда других параметров.В представленном специалистами Федерального агентства США по связи перечне 18 смартфонов.Минимальное воздействие SAR-излучения на голову пользователя продемонстрировал смартфон LG G7. Далее расположились смартфоны Samsung Note 9, S9 и S9+ и vivo NEX. Смартфоны Apple iPhone показали результаты выше среднего.Если смотреть на максимальное единовременное излучение, то большинство смартфонов показывают уровень более 1,5 Ватт/килограмм и выше, включая все новые модели Apple iPhone, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие.Максимальное SAR-излучение оказывают смартфоны семейство Google Pixel 3, OnePlus 6 и LG V40.Несмотря на разброс параметра SAR-излучения, у любых современных смартфонов он гораздо ниже допустимых пределов.