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Названы смартфоны с самым сильным излучением

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Названы смартфоны с самым сильным излучением
Иллюстративное фото: pixabay.com
Специалисты Федерального агентства США по связи сравнили различные марки смартфонов по уровню SAR-излучения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Показатель означает удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека. Он варьируется в зависимости от мощности излучения смартфона, расстояния и расположения аппарата относительно головы или тела пользователя, а также ряда других параметров.

В представленном специалистами Федерального агентства США по связи перечне 18 смартфонов.

Названы смартфоны с самым сильным излучением

Источник: Федеральное агентство США


Минимальное воздействие SAR-излучения на голову пользователя продемонстрировал смартфон LG G7. Далее расположились смартфоны Samsung Note 9, S9 и S9+ и vivo NEX. Смартфоны Apple iPhone показали результаты выше среднего.

Если смотреть на максимальное единовременное излучение, то большинство смартфонов показывают уровень более 1,5 Ватт/килограмм и выше, включая все новые модели Apple iPhone, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие.

Максимальное SAR-излучение оказывают смартфоны семейство Google Pixel 3, OnePlus 6 и LG V40.

Несмотря на разброс параметра SAR-излучения, у любых современных смартфонов он гораздо ниже допустимых пределов.
Источник: Tengrinews.kz
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