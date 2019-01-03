Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 33

Из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Today.kz со ссылкой на НТВ.



Количество погибших в результате обрушения подъезда достигло 33, среди них шестеро детей. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся вручную.



Напомним, один из подъездов девятиэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил: проверка оборудования в доме не проводилась с мая прошлого года.



1 января спасателям удалось достать из-под завалов 10-месячного ребенка. Малыш госпитализирован в тяжелом состоянии.



Соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией выразил Нурсултан Назарбаев.