Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 33

Из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Today.kz со ссылкой на НТВ.
Количество погибших в результате обрушения подъезда достигло 33, среди них шестеро детей. Судьба еще восьми человек остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся вручную.
Напомним, один из подъездов девятиэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил: проверка оборудования в доме не проводилась с мая прошлого года.
1 января спасателям удалось достать из-под завалов 10-месячного ребенка. Малыш госпитализирован в тяжелом состоянии.
Соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией выразил Нурсултан Назарбаев.
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