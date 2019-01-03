Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Сухогруз MSC Zoe во время шторма потерял в Северном море около 270 контейнеров, три из которых содержали ядовитые химические вещества, сообщает Life.ru со ссылкой на Der Spiegel.



По данным издания, судно под панамским флагом попало в шторм у побережья немецкого острова Боркум в ночь на 2 января и растеряло часть перевозимого груза. Как минимум 21 емкость с игрушками, мебелью и автозапчастями прибило к голландским островам Влиланд и Терсхеллинг. Десятки контейнеров, в числе которых три бокса с реактивными химикатами, по-прежнему остаются в воде.



Местных жителей призвали не вскрывать найденные емкости самостоятельно, а сообщать о попавшем на берег грузе в экстренные службы.