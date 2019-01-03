Ни один обвиняемый не признался в убийстве Дениса Тена

В Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена.



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.



Подозреваемые в совершении преступления опоздали на процесс, в связи с этим он начался позже.



Судья не разрешил журналистам присутствовать в зале суда. Для представителей СМИ была организована прямая трансляция в пресс-зале.



Подозреваемые Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов дали признательные показания о совершении кражи. Однако, по их словам, они не планировали убивать Дениса Тена.



"Я признаю кражу, но убийство не признаю.У меня не было таких планов. По третьему эпизоду я брал зеркала – это правда, но то, чтобы человека убить, мыслей таких не было", – заявил подсудимый Арман Кудайбергенов.



Второй подозреваемый Нуралы Киясов вину не признал полностью. "Я не признаю вину, не убивал, не воровал", – сказал Киясов.



Третья подозреваемая Жанар Толыбаева просила суд переквалифицировать инкриминируемые ей статьи.



"Я не знала, что происходит преступление. Я прошу изменить статью, я не видела кто и как наносил ножевое ранение. Свою вину я не признаю. Прошу переквалифицировать мне статьи в соответствии со статьей 30 УК РК "Эксцесс соучастника уголовного правонарушения", – заявила подсудимая.



Отметим, что на предварительных слушаниях стало известно, что Толыбаева находится на седьмом месяце беременности.



Прокурор на суде зачитал обвинительный акт, согласно которому подозреваемые оставили свой автомобиль в одном квартале от места происшествия. Прежде чем красть зеркала, они надели перчатки.



Денис Тен вышел на улицу, заметив незнакомых людей возле автомобиля. Он прошел мимо Толыбаевой, которая, согласно обвинительному акту, находилась от места происшествия в семи метрах, но не смогла предупредить Кудайбергенова и Киясова.



Согласно обвинительному акту, подозреваемые били Тена по лицу ремнем.



На скамье подсудимых трое – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Первым двум подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Жанар Толыбаева обвиняется в недонесении о преступлении.

Процесс проходит на казахском языке. Ведет его судья Кеншилик Абдельдинов.



Уголовное дело в отношении трех подозреваемых поступило в суд 13 декабря. Всего в уголовном деле 38 томов.



Казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля — в тот момент, когда застал рядом со своей машиной двоих парней, которые украли зеркала бокового вида. В процессе преследования преступников спортсмен вступил с ними в схватку, в которой ему были нанесены несколько ножевых ранений, впоследствии оказавшиеся смертельными.