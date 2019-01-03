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Известную казахстанскую боксершу дисквалифицировали за допинг

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Известную казахстанскую боксершу дисквалифицировали за допинг
Фото: kfb.kz
Двукратная призерка молодежного чемпионата мира из Казахстана Назым Ищанова дисквалифицирована за допинг, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.

Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал обновленный список спортсменов, дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества и нарушение других антидопинговых правил.

Данный перечень пополнила известная казахстанская боксерша Назым Ищанова. В одной из ее проб было найдено запрещенное вещество фуросемид. По этой причине отечественную спортсменку подвергли длительной дисквалификации. Сроки отстранения – с 26 ноября 2018 года по 25 ноября 2020 года.

В 2013 и 2015 годах Ищанова выигрывала бронзовую награду на молодежном чемпионате мира.

На прошлогоднем мировом первенстве в категории до 57 килограммов Назым Ищанова завершила выступления на стадии 1/16 финала.
Источник: today.kz
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