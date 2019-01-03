Известную казахстанскую боксершу дисквалифицировали за допинг

Двукратная призерка молодежного чемпионата мира из Казахстана Назым Ищанова дисквалифицирована за допинг, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.
Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал обновленный список спортсменов, дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества и нарушение других антидопинговых правил.
Данный перечень пополнила известная казахстанская боксерша Назым Ищанова. В одной из ее проб было найдено запрещенное вещество фуросемид. По этой причине отечественную спортсменку подвергли длительной дисквалификации. Сроки отстранения – с 26 ноября 2018 года по 25 ноября 2020 года.
В 2013 и 2015 годах Ищанова выигрывала бронзовую награду на молодежном чемпионате мира.
На прошлогоднем мировом первенстве в категории до 57 килограммов Назым Ищанова завершила выступления на стадии 1/16 финала.
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