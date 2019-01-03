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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жомарта Ертаева заключили в СИЗО в Москве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Жомарта Ертаева заключили в СИЗО в Москве
Фото из открытых источников
Бывший советник председателя правления банка RBK Жомарт Ертаев пробудет под стражей до 26 июня 2019 года. Об этом, отвечая на запрос Tengrinews.kz, сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

Он сообщил, что Ертаева поместили под стражу 20 декабря. Санкцию о продлении ареста суд вынес 26 декабря 2018 года. По данным Пресненского суда Москвы, в отношении Ертаева рассматривается дело по статье 160, части 4 Уголовного кодекса РФ "Присвоение или растрата".

"Жомарту Ертаеву 26 декабря продлили срок содержания под стражей до 26 июня 2019 года", - сообщили в суде.

Ранее Ертаев находился под домашним арестом. Его повторно задерживали 15 ноября 2018 года. Кроме того, Жомарт Ертаев был лишен статуса беженца.

Российские правоохранители ранее, в мае 2018 года, задержали Ертаева возле "Москва-Сити" и отвезли в суд для избрания меры пресечения. Пресненский суд Москвы отказался заключать бизнесмена под стражу, отправив его под домашний арест. Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой".

В Казахстане дело в отношении Ертаева начали расследовать в марте 2018 года по части 4 статьи 177 УК РК ("Мошенничество"). По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.
Источник: Tengrinews.kz
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