Поднять пособия на треть предлагают в Казахстане

Министерством труда и социальной защиты населения разработан проект Закона РК "Об обязательном социальном страховании" в новой редакции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Основная цель законопроекта – усиление правовых, экономических и организационных основ обязательного социального страхования путем пересмотра параметров назначения социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФФС).



"Изменения позволят повысить уровень социальной защищенности граждан при наступлении трех видов социальных рисков – на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы. Размеры социальных выплат возрастут в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и изменение других параметров", – отметили в министерстве.

Так, законопроектом предусматривается, что для граждан с большим стажем участия в системе социального страхования коэффициент, применяемый для расчета размеров социальных выплат, будет повышаться на два процента за каждый год сверх пяти лет.



Для лиц с инвалидностью размеры социальных выплат на случай утраты трудоспособности предлагается определять, исходя из фактически установленной степени утраты трудоспособности. То есть, социальные выплаты персонализируются, они не будут зависеть от усредненных коэффициентов утраты трудоспособности.



Семьям, потерявшим кормильца, предлагается повысить коэффициенты количества иждивенцев, применяемые для определения размеров социальной выплаты на случай потери кормильца.



Для лиц, потерявших работу, предлагается повысить коэффициент замещения дохода с 30 до 40 процентов при определении размеров социальных выплат на случай потери работы, а также увеличить продолжительность данной социальной выплаты с четырех до шести месяцев.



В целом предлагаемые изменения обеспечат рост размеров социальных выплат на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30 процентов.



На сегодняшний день законопроект рассматривается в Правительстве РК.



Также в министерстве сообщили, что с 1 января 2019 года размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФФС для всех состоявшихся получателей повышены на пять процентов в соответствии с уровнем индексации аналогичных выплат из республиканского бюджета.



Это коснулось 88,3 тысячи получателей социальных выплат на случай утраты трудоспособности и 50,1 тысячи получателей социальных выплат, потерявших кормильца.



При этом средний размер социальных выплат на случай утраты трудоспособности повысился с 15,9 тысячи до 16,6 тысячи тенге, средний размер социальных выплат на случай потери кормильца – с 20,6 тысячи до 21,7 тысячи тенге.