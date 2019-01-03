Казахстанцы смогут оформить ипотеку онлайн

В Казахстане в начале 2019 года планируют запустить пилотный проект по онлайн-одобрению ипотечного займа, передает LS.
Как сообщил LS заместитель председателя правления ипотечной организации "Баспана" Дархан Байкуатов, реализация будет проходить в рамках программы "7-20-25".
По его словам, проект предполагает разработку системы для потенциального заемщика, которая позволит дистанционно подать заявление на рассмотрение возможности получения ипотечного кредита и получить одобрение банка.
"Будет сформирован электронный архив по всем документам, справкам и отчетам, требуемым при подаче заявлений на получение ипотечных займов. Это исключит необходимость сбора и хранения бумажных досье", – отметил он.
Байкуатов подчеркнул, что полная интеграция системы с информационными базами фининститутов облегчит взаимодействие между потенциальным заемщиком, банком-партнером и "Баспана".
Он добавил, что пилотный продукт по онлайн-одобрению по "7-20-25" будет предложен уже в начале текущего года.
"Это значительно оптимизирует и ускорит процесс одобрения и выдачи кредитов, тем самым придаст большой положительный эффект при реализации программы", – заключил Байкуатов.
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