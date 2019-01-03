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Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Фото ©РИА Новости
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансОйл".

Приказом министра энергетики РК на 2019-2023 годы утверждена стоимость транспортировки нефти в количестве 10 миллионов тонн в год по маршруту граница России - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай). Стоимость за одну тонну утверждена в размере 15 долларов без учета НДС.

В том числе на участке граница России - граница Казахстана - Атасу, включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу", стоимость транспортировки составит 4,23 доллара за тонну без учета НДС, а на участке Атасу - Алашанькоу - 10,77 доллара за тонну без учета НДС.
Источник: tengrinews.kz
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