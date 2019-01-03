В Астане проверяют газонаполнительные станции после ЧП в Магнитогорске

Аким Бахыт Султанов поручил проверить все газонаполнительные станции Астаны после двух происшествий, связанных с использованием газа, передает Тengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газового баллона в десятиэтажном доме, погибли люди. В целях недопущения подобных случаев поручаю ДЧС и департаменту комитета индустриального развития и промышленной безопасности провести расследование по данным происшествиям, организовать проверку всех газонаполнительных станций города и по итогам доложить", - сказал аким Астаны.
Ход проверки под личный контроль возьмет заместитель акима Косман Айтмухаметов. Ранее, вечером 2 января, в Астане на территории частной газонаполнительной станции произошло возгорание цистерны емкостью пять кубометров. В результате взрыва обрушилась кровля рядом стоящего недействующего склада и были выбиты стекла общежития. Кроме того, 26 декабря в жилом доме в Астане произошло возгорание газгольдера.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 38 погибших, в том числе шестерых детей. Поисковая операция продолжается.
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