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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госдолг США достиг максимума с 1950 года

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 07:35
Госдолг США достиг максимума с 1950 года
REUTERS/Yuri Gripas©
Государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, госдолг США начал расти после финансового кризиса 2008 года, а после прихода к власти Трампа госдолг США сократился. Так, по данным министерства финансов США, в январе 2017 года госдолг составлял 19,899 триллиона долларов. Однако из-за налоговой реформы в конце 2017 года начал снова расти и к концу прошлого года составил 20,455 триллиона долларов.

По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78 процентов ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96 процентов ВВП.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Трамп "совершенно обеспокоен" ростом госдолга США. Президент потребовал от каждого министерства сократить бюджет на пять процентов.

Отметим, что во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал избавиться от госдолга США за восемь лет.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:22
вот теперь и потянет долляр, всех за собой, кто к нему привязан
 
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  • kazakhstan
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:49
Фыгня вопрос! Сейчас в МВФ дадут команду ЦБ стран третьего мира (ну, вы в курсе о ком я, да?) и местные валюты уронят ещё процентов на 20-30. Народ массово кинется скупать зеленую резаную бумагу и в pax americana снова наступит щщщастье. В первый раз чтоли? crazy
 
 

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