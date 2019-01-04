«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 381.38 KZT
  • €1 = 433.78 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы купили у банков более 200 кг золота

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Казахстанцы купили у банков более 200 кг золота
фото: lsm.kz
Казахстанцы за 19 месяцев скупили 5,5 тыс. золотых слитков. Об этом LS сообщили в Национальном банке.

Согласно информации, с 31 мая 2017 года по 21 декабря 2018 года было реализовано 5 493 слитка общим весом 204,5 кг золота. Из них львиная доля пришлась на банки, которые продали 5 476 слитков общим весом 204,2 кг золота.

Также в пресс-службе регулятора напомнили, что с 30 ноября 2018 года обменные пункты получили возможность продавать золотые мини-слитки.

"За этот период указанные организации реализовали 17 слитков общим весом 330 граммов. В дальнейшем ожидается увеличение объемов продажи мини-слитков", – резюмировали в Нацбанке.

Напомним, ранее LS писал о том, что регулятор запустит продажу золотых слитков весом 12-13 кг. Кроме того, аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева рассказала LS о том, что инвестиции в золото в следующем году могут быть интересны от уровня $1200 за унцию с дальнейшим повышением до $1300.

Вместе с тем, по данным Всемирного совета по золоту, запасы драгоценного металла в золотовалютных резервах Казахстана на 1 декабря 2018 года превысили 341,2 тонны.
Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика