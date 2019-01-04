Казахстанцы купили у банков более 200 кг золота

Казахстанцы за 19 месяцев скупили 5,5 тыс. золотых слитков. Об этом LS сообщили в Национальном банке.



Согласно информации, с 31 мая 2017 года по 21 декабря 2018 года было реализовано 5 493 слитка общим весом 204,5 кг золота. Из них львиная доля пришлась на банки, которые продали 5 476 слитков общим весом 204,2 кг золота.



Также в пресс-службе регулятора напомнили, что с 30 ноября 2018 года обменные пункты получили возможность продавать золотые мини-слитки.



"За этот период указанные организации реализовали 17 слитков общим весом 330 граммов. В дальнейшем ожидается увеличение объемов продажи мини-слитков", – резюмировали в Нацбанке.



Напомним, ранее LS писал о том, что регулятор запустит продажу золотых слитков весом 12-13 кг. Кроме того, аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева рассказала LS о том, что инвестиции в золото в следующем году могут быть интересны от уровня $1200 за унцию с дальнейшим повышением до $1300.



Вместе с тем, по данным Всемирного совета по золоту, запасы драгоценного металла в золотовалютных резервах Казахстана на 1 декабря 2018 года превысили 341,2 тонны.