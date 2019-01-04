Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю 4 января

Данное космическое явление оказывает влияние на самочувствие людей, предупреждают специалисты.



После некоторых космических исследований ученые сообщили о появлении геомагнитной бури, которая может обрушиться на Землю 4 января, передает Today.kz со ссылкой на Аctualnews.



Исследователи информировали б обнаружении на Солнце корональной дыры, расположенной по направлению к земному шару. Для корональных дыр характерны отличительные особенности в плотности и температуре солнечной плазмы именно в тех участках, где открыто магнитное поле звезды. Вследствие образования таких дыр появляется солнечный ветер, накрывающий поверхность Земли, образовывая геомагнитную бурю.

На метеочувствительную часть населения геомагнитные бури могут оказывать определенное влияние – таким людям стоит следить за своим самочувствием, которое может ухудшиться.



Также нередки случаи, когда буря провоцировала сбои в работе технических устройств.