«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 381.38 KZT
  • €1 = 433.78 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю 4 января

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю 4 января
Фото из открытых источников
Данное космическое явление оказывает влияние на самочувствие людей, предупреждают специалисты.

После некоторых космических исследований ученые сообщили о появлении геомагнитной бури, которая может обрушиться на Землю 4 января, передает Today.kz со ссылкой на Аctualnews.

Исследователи информировали б обнаружении на Солнце корональной дыры, расположенной по направлению к земному шару. Для корональных дыр характерны отличительные особенности в плотности и температуре солнечной плазмы именно в тех участках, где открыто магнитное поле звезды. Вследствие образования таких дыр появляется солнечный ветер, накрывающий поверхность Земли, образовывая геомагнитную бурю.
На метеочувствительную часть населения геомагнитные бури могут оказывать определенное влияние – таким людям стоит следить за своим самочувствием, которое может ухудшиться.

Также нередки случаи, когда буря провоцировала сбои в работе технических устройств.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика