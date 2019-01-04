Регистрация телефонов: что произошло с устройствами казахстанцев 1 января

Сотовые операторы рассказали, проводились ли отключения абонентов, не зарегистрировавших свои мобильные устройства, передает корреспондент Тengrinews.kz.
С 1 января 2019 года вступили в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код + SIM-карта + ИИН лица. Появлялась информация о том, что незарегистрированным абонентам не будут оказываться услуги связи. Позже в министерстве информации и коммуникаций пояснили, что с 1 января тотального отключения незарегистрированных абонентских устройств сотовой связи не будет. Устройство привяжется к той SIM-карте, которая в нем установлена, и будет принадлежать тому человеку, на которого была оформлена SIM-карта.
Как сообщили в компании Altel, никого из абонентов от сотовой связи не отключали.
"На сегодняшний день в базе Altel и Tele2 регистрацию IMEI-кода устройств и номера телефона прошли все абоненты. В связи с этим мы продолжаем предоставлять услуги связи в полном объеме всем нашим абонентам", - отметил глава пресс-службы Олжас Бибанов.
В Beeline также заявили, что отключений от услуг связи в сетях не было.
"На данный момент зарегистрировано 100 процентов абонентской базы оператора. Поскольку в 2018 году регистрация осуществлялась в автоматическом режиме, по согласованию с регулятором, регистрация для связки IMEI - SIM - ИИН осуществлялась на номера удостоверений и паспортов. В дальнейшем абоненты могут дослать оператору свой ИИН, также он будет внесен в базу при обращении в офис обслуживания", - рассказали в пресс-службе компании.
Между тем в компании Kcell не отключали абонентские устройства с 1 января 2019 года, так как все устройства, которые были в сети оператора до 31 декабря прошлого года, зарегистрированы автоматически за теми данными, за которыми зарегистрирован абонентский номер, используемый в устройстве.
"Согласно пункту 24 проекта "Правил регистрации абонентских устройств", абонентские устройства сотовой связи, обслуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019 года, регистрируются им автоматически в локальной системе и передаются в Базу данных идентификационных кодов. Если абонент самостоятельно не прошел процедуру регистрации своего абонентского устройства до 1 января 2019 года, то в таком случае устройство зарегистрировано автоматически на тот ИИН, на который зарегистрирован абонентский номер, находящийся в устройстве", - подчеркнули в компании.
По сообщению МВД РК, регистрация мобильных устройств делается для защиты интересов граждан.
"Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется. И у операторов связи будет возможность блокировки связи, если в базе IMEI-код устройства будет числиться как украденный", - пояснили в ведомстве.
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