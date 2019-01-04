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Возможно, его успех кому-то мешал - мать Дениса Тена

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Возможно, его успех кому-то мешал - мать Дениса Тена
Фото из открытых источников
Мать Дениса Тена Оксана Тен в суде озвучила свою версию причин убийства фигуриста, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

"Какой мотив у заказчиков? Конечно, я об этом думала. Что могло послужить тому, что случилось? Скажу сразу: многие темы отсекла сразу, денежные, ему это было не так интересно, главное его дело - это спорт. Он увлекался творчеством. У него были большие планы на творческие проекты. Что могло послужить? Либо его жизненная позиция не устраивала, возможно, его успех кому-то мешал. Или не радовал, будем так говорить", - сказала Оксана Тен.

Она исключает финансовые проблемы.

"Денис был щедрым: когда обращались за помощью, он всем помогал, делился. Считал нужным поделиться призовыми с детьми и фигуристами, которым он желал большой дороги. В свободное время он по традиции ежегодно организовывал большие мастер-классы. Приглашал звезд: оплачивал дорогу, питание, устраивал недельные мастер-классы. Приглашал звезд с мировыми именами. Денис помогал больным детям, родители которых к нему обращались. Шоу, которое он организовывал, средства от него направлялись целенаправленно больным детям", - добавила Оксана Тен.

По ее мнению, 19 июля 2018 года произошло заказное убийство.

Оксана Тен считает, что подозреваемые в убийстве знали, что делали и специально ударили в бедренную артерию. "Удар в бедренную артерию - это жизненно важное место. Паховую область никак не перекроешь, выброс крови идет в два раза быстрее. Смерть наступает быстрее, потому что сердце накаченное. Они (подозреваемые) знали, что делали. Они знали, что это жизненно важное место".

Как известно, Денис Тен погиб в результате драки с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В суде государственный обвинитель Куандык Досов рассказал подробности. По его данным, зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Кудайбергенов. Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Но, как сообщается, она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена. Он в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в погоню за Кудайбергеновым.

Арман Кудайбергенов частично признал вину. Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева вину не признают.

Арман Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Нуралы Киясов обвиняется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Жанар Толыбаева обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:58
Ai, qoiagoiyn' bul janalyqty sagyzdai sozbai. Mert bolgaly qai zaman.
 
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  • Мимоза
 manwyk (Посетители) Сегодня, 11:50
Конечно,тяжело осознать,что твой сын погиб по случайности.Ведь мог не погнаться за ворами и остаться в живых.Хрен бы с этими зеркалами.Смерть, наверное,понесла его за ними.И вор почему то оказался с ножом,чего,казалось бы,не должно быть.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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