Деньги в ЕНПФ за фрилансеров будут отдавать заказчики

Фрилансеры, совмещающие работу и имеющие трудовые договоры, освобождаются от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты населения.



В законодательные акты по вопросам занятости населения внесли изменения, упрощающие процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов. В первом квартале 2019 года будут внесены изменения в соответствующие правила.



"Граждане, совмещающие трудовую деятельность как наемные работники в рамках заключенных индивидуальных трудовых договоров и выполняющие работы/услуги по договорам гражданско-правового характера, будут освобождены от обязательств по уплате пенсионных взносов с доходов по второму договору", - сообщили в пресс-службе.



За них пенсионные взносы будут уплачивать юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. Они будут и налоговыми агентами, уплачивающими индивидуальный подоходный налог за фрилансеров.



В министерстве отметили, что граждане, которые выполняют работы/услуги только по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами, сохранят право участвовать в накопительной пенсионной системе. Они могут самостоятельно отчислять пенсионные взносы в свою пользу.



Кроме того, стало известно, что индивидуальные пенсионные счета в Едином накопительном пенсионном фонде будут открываться автоматически.



"Положительной новостью, касающейся участия граждан в накопительной пенсионной системе, является упрощение процедуры открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) для новых вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ), предусмотренное в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения" от 27 декабря 2018 года", - сообщили в Минтруда.



Если, в соответствии с действующим законодательством (до внесения изменений от 27 декабря 2018 года), для открытия ИПС в ЕНПФ физическим лицам было необходимо лично обращаться в отделения ЕНПФ с заявлением об открытии ИПС за счет ОПВ, то по новому механизму ИПС в ЕНПФ для новых вкладчиков будет открываться автоматически, на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса.



Данный механизм по "беззаявительному" открытию ИПС за счет ОПВ заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила Единого накопительного пенсионного фонда, принятие которых предполагается в первом квартале 2019 года.



При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика по ОПВ, о месте постоянного проживания и др. ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.