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Индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ будут открываться автоматически

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ будут открываться автоматически
Фото: Today.kz
Процедура открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде для новых вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ) теперь значительно упрощена, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Соответствующие поправки предусмотрены в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения" от 27 декабря 2018 года.
Если прежде для открытия пенсионного счета физическим лицам необходимо было лично обращаться в отделения ЕНПФ с заявлением, то по новому механизму счет для новых вкладчиков будет открываться автоматически, на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса.

Данный механизм по "беззаявительному" открытию ИПС за счет ОПВ заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила Единого накопительного пенсионного фонда, принятие которых предполагается в первом квартале 2019 года.

При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика о месте постоянного проживания и так далее, ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.
Источник: today.kz
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