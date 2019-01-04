Индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ будут открываться автоматически

Процедура открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде для новых вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ) теперь значительно упрощена, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.



Соответствующие поправки предусмотрены в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения" от 27 декабря 2018 года.

Если прежде для открытия пенсионного счета физическим лицам необходимо было лично обращаться в отделения ЕНПФ с заявлением, то по новому механизму счет для новых вкладчиков будет открываться автоматически, на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса.



Данный механизм по "беззаявительному" открытию ИПС за счет ОПВ заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила Единого накопительного пенсионного фонда, принятие которых предполагается в первом квартале 2019 года.



При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика о месте постоянного проживания и так далее, ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.