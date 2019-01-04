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Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков
Фото из открытых источников
Хакеры выложили в сеть личные данные сотен немецких политиков из всех представленных в Бундестаге партий. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте телерадиостанция RBB, передает ТАСС.

Утекли в интернет мобильные телефоны, адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота – заявления на участие в съездах, списки участников и так далее. Некоторым документам уже несколько лет. В отдельных случаях хакеры смогли получить доступ к личным документам депутатов – счетам, банковским поручениям, данным кредитных карт, переписке с родственниками.

Какую-либо систему в действиях хакеров проследить не представляется возможным, выложены те документы, которые удалось перехватить, говорится в статье. Ущерб от действий хакеров оценивается как большой, однако важных с точки зрения политики данных в перечне нет, пишет RBB.
Источник: kazpravda.kz
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